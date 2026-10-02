Ataque a tiros en una toma de San Patricio del Chañar: dos hombres quedaron presos.

La víctima recibió un balazo en el pecho y continúa internada. La Policía detuvo a dos sospechosos y secuestró municiones, celulares y droga.

Un ataque a tiros ocurrido en una vivienda precaria de la Toma La Costa , en San Patricio del Chañar , terminó con dos hombres detenidos y una víctima internada en terapia intensiva. La investigación permitió reconstruir una disputa que comenzó horas antes y derivó en una balacera dentro y fuera de una casa.

El hecho ocurrió el 29 de septiembre alrededor de las 16:50, cuando personal de la Comisaría 13° fue alertado por la presencia de un hombre herido con un arma de fuego en el sector conocido como Toma La Costa . Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo, en el exterior de una vivienda precaria construida de madera. Presentaba una herida sangrante a la altura del pecho, aparentemente provocada por un disparo.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron inmediatamente una ambulancia. El herido fue trasladado inicialmente al hospital local para recibir las primeras atenciones y, posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Mientras los médicos asistían a la víctima, los policías comenzaron a trabajar para identificar a quienes habían participado del ataque. Se realizaron entrevistas a testigos que se encontraban en el sector y se inició un operativo de búsqueda en los alrededores.

Participaron efectivos de la Comisaría 13°, personal motorizado y móviles de la unidad. A partir de los datos aportados por vecinos, los investigadores lograron localizar a un hombre de 29 años que presentaba una herida en la pierna izquierda y que coincidía con las características aportadas por los testigos.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Poco después, durante el rastrillaje, los efectivos demoraron a otro hombre de 22 años, también señalado por testigos como una de las personas que se encontraba en el lugar durante el episodio.

Allanaron una vivienda y encontraron municiones y droga

La investigación quedó a cargo de los efectivos de la Comisaría 13°, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones y del personal de Criminalística de Añelo, perteneciente a la Dirección Vaca Muerta.

A partir de las tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar y ubicar la vivienda en la Toma La Costa donde residiría uno de los sospechosos. Con una orden emitida en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres municiones calibre 32, teléfonos celulares, prendas de vestir y sustancias estupefacientes. Además, se realizó a los dos hombres una extracción de muestras para efectuar la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para determinar si existían restos compatibles con el disparo de un arma de fuego.

Todo el material quedó incorporado a la investigación judicial.

Una discusión por un arma terminó en una balacera

Durante la audiencia de formulación de cargos, que se extendió durante aproximadamente tres horas, el asistente letrado Luciano Vidal presentó ante el juez de garantías Raúl Aufranc la teoría del caso de la fiscalía. Según explicó, durante la madrugada del 29 de septiembre uno de los imputados, identificado como M.D.S., le había entregado a la víctima un arma calibre 22 a cambio de 30 mil pesos.

Horas más tarde, el hombre regresó para recuperar el arma. La víctima se negó a entregársela y le reclamó primero la devolución del dinero. Después de la discusión, M.D.S. se retiró.

La acusación sostiene que posteriormente regresó acompañado por C.D.O. y que ambos comenzaron a disparar contra la vivienda. De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, C.D.O. efectuó varios disparos desde el exterior, mientras que M.D.S. ingresó a la casa y disparó contra la víctima.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax derecho del hombre y le provocó lesiones graves en un pulmón y una arteria, además de un shock hemorrágico. Fue sometido a una intervención quirúrgica y recibió transfusiones de sangre. El hombre herido permanece internado en terapia intensiva del hospital Castro Rendón.

Frente al aumento de casos de suicidios, la comunidad de San Patricio del Chañar busca agilizar medidas de prevención y protección de los jóvenes.

Una segunda investigación por drogas

Además de la acusación relacionada con el ataque, la fiscalía vinculó a C.D.O. con otras dos investigaciones por hechos diferentes. Vidal le atribuyó los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento por receptación dolosa.

En ese marco, también solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación penal preparatoria y avanzar con las medidas de prueba pendientes.

La fiscalía pidió prisión preventiva para los dos imputados al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos mencionó la gravedad de los hechos, la pena en expectativa y la necesidad de resguardar a los testigos que viven en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la balacera.

El juez de garantías Raúl Aufranc hizo lugar al pedido y dispuso que ambos permanezcan en prisión preventiva durante cuatro meses.

En el caso de M.D.S., quien también presentaba heridas, se ordenó además que fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica antes de regresar a su lugar de alojamiento.

La investigación judicial deberá determinar ahora con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los acusados en el ataque y en las restantes causas. Mientras tanto, la víctima continúa internada en el hospital Castro Rendón y los dos sospechosos permanecerán detenidos durante los próximos cuatro meses, por decisión de la Justicia.