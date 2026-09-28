Regional Amateur: un gol agónico, partidos vibrantes y la clasificación de San Patricio

San Patricio aseguró el primer puesto invicto, mientras la caída de Alianza ante Maronese encendió la pelea entre los neuquinos.

El Regional Amateur volvió a entregar una jornada cargada de resultados importantes para los equipos de Neuquén y Río Negro . A falta de una fecha para terminar la fase de grupos, hubo resultados sorpresivos, definiciones sobre el cierre y una tabla que quedó especialmente ajustada entre los cuatro representantes neuquinos. Además, San Patricio aseguró anticipadamente la clasificación y el primer puesto de su zona.

El panorama más atractivo quedó en el Grupo 12 . Alianza de Cutral Co había comenzado el certamen con tres victorias consecutivas y parecía encaminado a dominar cómodamente la zona, pero perdió sus últimos dos encuentros y ahora llega a la última fecha con apenas dos puntos de diferencia sobre el tercero.

Esta vez fue Maronese quien dio el golpe al vencerlo 2-0 en el Estadio Ciudad de Neuquén . Los dos goles fueron convertidos por Sebastián Jeldres , que volvió a ser determinante desde su regreso al Dino. El delantero había marcado frente a Río Grande para alcanzar los 100 goles con Maronese y, con este doblete, ya suma tres desde su retorno después de haber disputado el primer semestre con Cipolletti en el Federal A .

El otro encuentro de la zona tuvo una definición agónica. Independiente de Neuquén derrotó 1-0 a Río Grande gracias a un gol de Pablo Vergara a los 49 minutos del segundo tiempo y escaló hasta el segundo lugar.

Así, Alianza continúa puntero con 9 puntos, seguido por Independiente con 8 y Maronese con 7. Río Grande, con 4, conserva una posibilidad matemática. Después de cinco fechas, una zona que parecía encaminada quedó completamente abierta para la jornada decisiva.

San Patricio ganó su grupo y sigue invicto

En el Grupo 11, la principal noticia fue la clasificación de San Patricio del Chañar. El Santo derrotó 3-0 a Unión Alem Progresista con goles de Isaac Chaván, Bernardo Deliso y Lucas González, llegó a 11 unidades y aseguró el primer puesto antes de disputar la última fecha.

Su campaña es una de las más destacadas de la región: acumula tres triunfos y dos empates, permanece invicto y se impuso en una zona que incluía a equipos con antecedentes importantes como Deportivo Roca y La Amistad.

Precisamente esos dos conjuntos igualaron 1-1 en Cipolletti. Kevin Guajardo abrió el marcador para La Amistad a los 11 minutos y Carín Najul respondió apenas dos minutos después para el Naranja.

El resultado dejó a ambos con 6 puntos y trasladó la definición del segundo clasificado a la última jornada. Deportivo Roca aparece actualmente segundo y La Amistad tercero, por lo que el conjunto cipoleño quedó obligado a buscar un resultado que le permita avanzar.

En el Grupo 10, Atlético Regina consiguió una victoria clave al golear 5-2 a Deportivo Darwin. Rubén García, en dos oportunidades, Tobías Rivas, Junior Neyrot y Luciano Paz anotaron para el Albo, que llegó a 6 puntos.

El líder continúa siendo Independiente de Río Colorado, que quedó libre y suma 7. Con una fecha por disputar, Regina mantiene abiertas sus posibilidades de quedarse con la zona y también conserva opciones por la vía de los mejores segundos.