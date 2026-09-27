Dos impactantes accidentes en la Ruta 237: un auto derrapó y otro volcó a pocas horas de diferencia

Dos siniestros ocurrieron con poco más de tres horas de diferencia. Un Renault derrapó cerca de Piedra del Águila y un Peugeot volcó en Picún Leufú.

Este domingo la Ruta 237 en la provincia de Neuquén se convirtió en el escenario de dos impresionantes accidentes de tránsito . Con apenas unas horas de diferencia se registraron los siniestros viales que demandaron la intervención de la policía, personal de salud y bomberos .

Por la mañana, un Renault Stepway derrapó en un sector cercano a Piedra del Águila . Horas después, un Peugeot 306 se salió de la calzada y volcó cerca de Picún Leufú .

Los siniestros ocurrieron con poco más de tres horas de diferencia, en distintos tramos de la ruta.

Aunque los dos vehículos terminaron fuera de la calzada, cada episodio requirió una intervención diferente.

Derrapó y terminó al costado de la Ruta 237

El primer accidente ocurrió en jurisdicción de Piedra del Águila e intervino personal de la División Tránsito de la localidad. De acuerdo a la información aportada por la Policía de Neuquén, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1426.

El aviso a Bomberos llegó cerca de las 11:30. La dotación fue convocada mediante el sistema VHF y la sirena, y se trasladó hasta el lugar. Al arribar, constató que el Renault Stepway había derrapado y que en su interior se encontraba una sola persona.

Una ambulancia del hospital local asistió al ocupante y le realizó un control en el lugar. No se informó si presentaba lesiones ni si necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Los bomberos trabajaron para asegurar la escena: desconectaron la batería del vehículo y verificaron si había posibles pérdidas. Una vez completadas esas tareas y descartados otros riesgos, regresaron a la base.

Hasta el momento, no se precisó qué provocó el derrape.

Fuerte vuelco cerca de Picún Leufú

El segundo siniestro se registró a las 14:40, en el kilómetro 1363. El jefe de la Comisaría Novena de Picún Leufú, Marcelo Osorio, informó a LM Neuquén que se trató de un Peugeot 306 azul que era conducido por un ciudadano chileno de 73 años que viajaba con una mujer de la misma nacionalidad, de 63 años.

Ambos tienen domicilio en Neuquén capital y regresaban de Chile hacia esa ciudad.

Según explicó el comisario: “Estaban ya afuera del vehículo los ocupantes del rodado, sin lesiones”, señaló.

Sobre la mecánica del hecho, precisó que “se fueron de vía sin intervención de terceros y ahí lo que provocó el vuelco tipo tonel”.

Osorio indicó que, después de pasar una curva, el Peugeot salió de la ruta y avanzó hacia el campo. “Ni siquiera intentaron volver a la ruta”, agregó.

La hipótesis del vuelco

De acuerdo a la información brindada por Osorio, al momento del vuelco: “La cinta asfáltica estaba mojada en ese momento por la lluvia”.

“Por suerte no quedaron atrapados, no intervinieron bomberos ni la ambulancia tuvo que ir al lugar”, sostuvo el jefe policial. “Por suerte no quedaron atrapados, no intervinieron bomberos ni la ambulancia tuvo que ir al lugar”, sostuvo el jefe policial.

La Policía contactó a una grúa local para retirar el auto y, según detalló, los ocupantes viajaron con ella hacia Neuquén capital.