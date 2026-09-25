En 13 fotos: El Salón del Vino abrió su IV edición con degustaciones de las principales bodegas de la región

Una propuesta que reunió música y sabores para paladares exquisitos junto al Museo Nacional de Bellas Artes. Continuará este sábado 26 de septiembre a partir de las 19.

Con una copa en mano, los neuquinos se pasearon por los stands de las mejores bodegas de la región del norte de la Patagonia en la apertura de la IV edición de El Salón del Vino . El evento se puso en marcha en la tarde de este viernes, en una globa especialmente montada al lado del Museo Nacional de Bellas Artes ( MNBA).

Los amantes del buen vino se dieron cita a partir de las 19 y pudieron degustar las diez mejores etiquetas. También podían comprar productos regionales y propuestas gastronómicas que iban desde las pizzas y empanadas hasta asado a la piola.

Para quienes se perdieron de esta primera fecha, tendrán la oportunidad de concurrir este sábado 26 de septiembre . Podrán acceder a una degustación de los vinos con la compra de una copa oficial, a un valor de $50.000. Eso le permitirá a cada asistente acceder a degustaciones sin límite de los vinos durante todo el evento y para eso deberán tener una pulsera que exhibirán en cada puesto.

Es una oportunidad de probar y también de poder comprar de forma directa a las bodegas que venderán botellas y cajas cerradas.

Maria Isabel Sanchez

Cuáles son las bodegas participantes

En esta nueva edición participan las principales bodegas de la zona: Bodega Familia Schroeder, Moschini, Patriti, Impasse, Aicardi, Mabellini, San Sebastián, Dellanzo, Malma y Puerta Oeste. Los asistentes, copa en mano, optaban tanto por probar las diferentes etiquetas como por repetir las más deseadas.

Aunque no sólo hay vinos, el espacio cuenta con los productos de 10 emprendedores relacionado a lo gastronómico.: desde conservas charcutería, aceite de olivas hasta tablas de madera. Afuera de la globa, al lado del museo, hay un patio de comida con los food truck y asadores.

Con esta nueva edición, El Salón del Vino se consolida como una propuesta integral que tiene como protagonista el vino, pero también tiene su lugar la gastronomía, la música y la cultura regional. Aquellos que no se quieran perder esta iniciativa podrán adquirir el pase a la degustación ilimitada a través de la plataforma Tickio a un valor de $50.000 para el cierre de esta IV edición que tendrá lugar este sábado 26, de 19 a 23, también en el MNBA.

Maria Isabel Sanchez

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