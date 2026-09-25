Treinta mujeres neuquinas fueron reconocidas por su trayectoria y compromiso: quiénes son

La cuarta edición de "Mujeres teníamos que ser" se realizó en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes y destacó a mujeres de distintos ámbitos de la ciudad.

Treinta mujeres de Neuquén fueron reconocidas por su labor, fortaleza y compromiso durante la cuarta edición de “Mujeres teníamos que ser”, una propuesta organizada por la municipalidad que tuvo lugar en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Del acto participaron autoridades de la Justicia, del gobierno provincial y funcionarios municipales. La iniciativa busca poner en valor las trayectorias de mujeres de la ciudad y destacar su participación en distintos ámbitos de la comunidad.

El nombre de la propuesta apunta a resignificar una frase que históricamente fue utilizada de manera peyorativa para referirse a las mujeres. En esta oportunidad, el concepto fue recuperado para destacar el trabajo, el compromiso y la trayectoria de quienes fueron reconocidas.

Un reconocimiento con música y espectáculo

Además del reconocimiento, la jornada se convirtió en un espectáculo para las presentes con la participación sorpresa del saxofonista César Bongiovanni, quien acompañó el encuentro con una intervención musical.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, resaltó que la propuesta tiene que ver con “el empoderamiento de la mujer, en que todas las actividades que se realicen sin esa división de género tan característica de la gente en general”.

En ese sentido, señaló que se trata de una iniciativa que acompaña al programa y destacó que la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, también realiza “un gran trabajo en empoderar a las mujeres desde su área”.

Una propuesta para visibilizar trayectorias

Por su parte, la subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens, expresó: “Desde la subsecretaría de las Mujeres estamos muy contentas de poder hacer esta cuarta edición, en donde reconocemos el día de hoy a otro grupo de mujeres de nuestra ciudad”.

La funcionaria explicó que la iniciativa “tiene que ver con el reconocimiento y la visibilidad. A lo largo de los años de la gestión trabajamos arduamente en violencia de género, tanto en territorio como con la Justicia y Seguridad. Ese camino y ese andar nos hizo conocer otras vivencias y otras realidades, donde hay mujeres que quieren visibilizar lo que están haciendo, y es una manera de mostrar la equidad y el empoderamiento”.

“Estamos muy contentas, es un día de fiesta, de show”, subrayó Oehrens, y comentó que las mujeres fueron reconocidas por su trayectoria en distintos rubros, como el deporte, la cultura, el emprendedurismo y la salud, entre otros.

Las 30 mujeres reconocidas

En esta cuarta edición fueron distinguidas Andrea Briceño, Josefina, Mabel Victoria, Julieta Fabi, Aura Díaz, Cristina Ganem, Nara Oses, Laura Jara, Chiara Dolci, Leticia Jara, Antonella Botta, Vanesa Coñaqueo, Giuliana Escobar, Alison Calfunao, Fernanda Arias, Carolina Mauri, Teresa Agüero, Fabiana Vargas Cartagena, Alejandra Rosales, Mariana Sirote, Verónica Chandia, Roxana Sandoval, Renata Matkovic Canevaro, Carolina Modena, Marianela Ruiz, Araceli Balboa, Argentina Muñoz, Viviana Cacter, Julieta Alabarce y Sofía Garat.

La propuesta volvió a reunir así a mujeres de diferentes sectores de la ciudad en una jornada destinada a reconocer sus recorridos y visibilizar el trabajo que desarrollan en ámbitos como el deporte, la cultura, la salud y el emprendedurismo.