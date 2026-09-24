Viernes con retiro de estatales por la marcha por Azul Semeñenko: a qué hora comienza

UPCN, ATE y CTA Autónoma notificaron medidas de fuerza para permitir que los trabajadores participen de la movilización.

Con motivo de asistir a la marcha por el crimen de Azul Semeñenko, los gremios decretaron el retiro estatal.

Los trabajadores estatales de Neuquén tendrán este viernes 25 de septiembre distintas medidas de retiro de sus lugares de trabajo, convocadas por organizaciones gremiales para acompañar la marcha por Azul Semeñenko , al cumplirse un año de su transfemicidio.

UPCN, ATE y CTA Autónoma formalizaron ante las autoridades laborales las medidas de fuerza.

La movilización tendrá como punto de concentración el Centro de Atención a la Víctima (CAV) de la calle Don Bosco 255, a partir de las 10:30. Antes del fatal crimen, Azul era auxiliar estatal dentro del espacio.

El reclamo tendrá lugar a pocos días del comienzo del juicio por el crimen de Semeñenko, previsto para el 1 de octubre en Neuquén.

Azul Semeñenko cumplió 49 años el jueves 25 de septiembre. El día previo, la última vez que fue a trabajar.

A qué hora comienza el retiro de estatales en Neuquén

Las medidas anunciadas por los gremios presentan diferencias tanto en los horarios como en el universo de trabajadores alcanzados.

UPCN Neuquén dispuso un retiro del lugar de trabajo y movilización desde las 9 del viernes, por un término de 24 horas. La presentación fue realizada por Alejandra Sandoval, secretaria de Igualdad de Oportunidades de UPCN Seccional Neuquén, y alcanza a trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado nacional, provincial y municipal.

Según la notificación presentada ante la Secretaría de Trabajo, la medida se realizará “a un año del transfemicidio de Azul Semeñenko para mantener viva su memoria y exigir justicia”.

Desde el gremio indicaron además que el retiro permitirá a los trabajadores participar de la movilización convocada bajo la consigna “Justicia por Azul”.

Por su parte, ATE Neuquén estableció el retiro a partir de las 9:30. La presentación, firmada por el secretario general del Consejo Directivo Provincial, Carlos Quintriqueo, comprende a trabajadores dependientes del Estado nacional, provincial y municipal, además de entes autárquicos y descentralizados de Neuquén capital.

La organización fundamentó la medida con la consigna: “A un año del transfemicidio de Azul Semeñenko, exigimos justicia”.

En tanto, la CTA Autónoma Seccional Neuquén notificó un retiro desde las 9 para los trabajadores de la Administración Pública provincial.

La central explicó que la medida busca permitir que los estatales puedan acompañar a familiares y compañeros del Centro de Atención a la Víctima durante la jornada.

Marcha por Azul: dónde será la concentración

La concentración por Azul Semeñenko está prevista para este viernes a las 10:30 en el Centro de Atención a la Víctima, desde donde comenzará la movilización.

Marco Millapán, hermano de Azul, convocó a participar no solamente a trabajadores estatales, sino también a estudiantes, vecinos y organizaciones que quieran acompañar a la familia.

“Invitamos a convocar y a poder movilizar una vez más este 25 de septiembre”, expresó Millapán.

La fecha tiene un significado particular para sus familiares y allegados, ya que se cumple un año de la desaparición de Azul. Tras 20 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un canal de riego y la investigación determinó que había sido asesinada.

Sebastián Fariña Petersen

El juicio por el crimen de Azul comienza el 1 de octubre

La movilización se realizará en un marco especial, a pocos días de una instancia determinante de la causa. El juicio por el crimen de Azul Semeñenko comenzará el 1 de octubre en Neuquén y se llevará a cabo mediante un jurado popular.

De acuerdo con lo planteado por la familia, la Fiscalía y la querella buscarán acreditar durante el proceso los agravantes que atribuyen al hecho, entre ellos el odio hacia la identidad de género de la víctima.

“Entendemos que hay suficiente prueba como para encontrar a esta persona culpable de los tres agravantes”, manifestó Millapán.

El hermano de Azul también destacó la importancia que tendrá el proceso judicial más allá del caso particular. “Creo que esto va a sentar un precedente muy importante en cuanto a que las vidas de las personas trans valen, que las vidas en general del colectivo LGBT y de toda la sociedad valen y no pueden ser arrebatadas con tanta liviandad o con tanto desprecio”, sostuvo.