Tras la denuncia de las docentes, apartaron al jefe de seguridad de la cárcel de Senillosa y habrá un nuevo protocolo

Autoridades del Consejo de Educación, representantes de la penitenciaría y dirigentes de ATEN se reunieron tras los abusos en las requisas.

Después de la denuncia realizada por docentes que trabajan en la escuela que funciona dentro del Servicio Penitenciario N°5 de Senillosa , este jueves se realizó una reunión entre autoridades educativas, penitenciarias y representantes de ATEN para analizar lo ocurrido y establecer nuevas condiciones para el ingreso de los trabajadores de la educación al complejo. Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la elaboración de un protocolo específico para docentes , se iniciaron investigaciones sumariales sobre el personal que intervino en las requisas y se apartó preventivamente al responsable de seguridad de la unidad de detención mientras avanza la investigación.

El encuentro comenzó a las 11 y reunió al personal jerárquico del complejo penitenciario, autoridades de la modalidad de Contexto de Privación de la Libertad del Consejo Provincial de Educación, representantes gremiales y funcionarios vinculados al sistema penitenciario. También participó el auditor general de unidades de detención de la Nación.

La reunión se produjo un día después de que un grupo de docentes denunciara malos tratos durante el ingreso al penal, en una jornada especial por el Día del Estudiante . Según contó a LM Neuquén la docente Adriana Gómez, las trabajadoras habían ingresado alimentos que habían sido previamente autorizados para compartir con los estudiantes y, durante el procedimiento de control, denunciaron gritos, manipulación de la comida y una modalidad de requisa que no era la habitual. Gómez terminó atravesando una crisis de angustia y un cuadro de presión elevada que requirió atención en el hospital de Senillosa.

Este miércoles docentes reclamaron seguridad en la puerta de la Cárcel de Senillosa.

Frente a esa situación, las docentes habían decidido suspender las actividades dentro del complejo hasta obtener respuestas de las autoridades y acordar nuevas pautas de ingreso y permanencia.

Reconocieron excesos y pidieron disculpas

Hugo Crljenko, director general de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de la Libertad, dependiente del CPE, explicó a LM Neuquén que la situación fue tomada por las autoridades educativas como un hecho grave, pero también como una oportunidad para revisar el funcionamiento de los mecanismos de ingreso de los docentes.

“Nosotros lamentamos este hecho, pero es un hecho que nos permite rever nuestra actividad”, señaló Crljenko, quien remarcó que el trabajo educativo dentro de un establecimiento penitenciario “merece todo el decoro y el respeto”.

El funcionario explicó que, apenas tomaron conocimiento de la situación denunciada por las docentes, desde la modalidad decidieron suspender las actividades en todos los niveles y modalidades que funcionan en contexto de privación de la libertad en esa penitenciaria.

A partir de allí, se buscó acelerar el encuentro con las autoridades penitenciarias y con la representación gremial. “Articulamos una reunión rápida hoy, donde participó todo el personal jerárquico del complejo, el auditor general de unidades de detención de la Nación y también la representación gremial, que es muy valioso que haya estado”, explicó.

Durante la reunión se revisaron los mecanismos que estaban previstos para el ingreso de los docentes y se analizaron las diferencias entre esos procedimientos y lo que ocurrió durante la jornada denunciada.

Según Crljenko, las autoridades penitenciarias reconocieron que hubo violencia y excesos en los controles y que se produjo un apartamiento de los mecanismos de ingreso que estaban acordados.

Además, se informó que se iniciaron sumarios a las personas que participaron de las requisas y que se tomó una medida preventiva respecto del responsable de seguridad de la unidad de detención.

“El jefe de seguridad de la unidad de detención fue apartado como medida preventiva hasta que se avance en la investigación”, indicó el director de la modalidad. También hubo un pedido de disculpas por parte de las autoridades penitenciarias ante los docentes y representantes gremiales que participaron del encuentro.

Un protocolo específico para los docentes

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la reunión fue avanzar en la elaboración de un protocolo específico para el ingreso y la permanencia de los trabajadores de la educación dentro del complejo penitenciario.

Crljenko explicó que actualmente existe un protocolo general en la unidad de detención, pero que está destinado a las personas civiles que ingresan al establecimiento y no contempla de manera específica las características de la tarea docente.

“Nosotros propusimos elaborar un protocolo”, explicó el funcionario, quien destacó que la mesa de diálogo continuará abierta para terminar de definir las pautas. La particularidad del trabajo educativo dentro de las cárceles requiere, según plantearon desde la modalidad, que los docentes tengan claramente delimitadas las condiciones bajo las cuales deben ingresar, permanecer y desarrollar sus actividades.

En ese sentido, Crljenko recordó que existe como punto de partida un protocolo que fue acordado entre la Provincia de Neuquén y organismos nacionales, que establece pautas para el ingreso y el trato hacia los trabajadores de la educación.

También deberán quedar establecidos y normados los cambios de actividades y las distintas situaciones que puedan producirse dentro del complejo, de manera que no queden libradas a decisiones circunstanciales de quienes se encuentren a cargo de los controles.

ATEN: “No es un hecho aislado”

Desde ATEN Senillosa participaron de la reunión y plantearon que, además de revisar lo sucedido esta semana, era necesario discutir situaciones anteriores que, según los trabajadores, también generaron dificultades durante los ingresos al complejo.

La secretaria general de ATEN Senillosa, Verónica Palavecino, también reconoció que durante la reunión las autoridades penitenciarias pidieron disculpas y comunicaron las medidas adoptadas a partir del episodio.

“Expresan que el jefe a cargo de la seguridad está removido, que se inició una investigación sumarial y que están recuperando los relatos, los datos y las cámaras que registraron para poder desarrollar el proceso de investigación”, relató Palavecino.

La dirigente señaló que, de acuerdo con lo expresado en la reunión, las autoridades entendieron que durante el episodio denunciado no se cumplió con el protocolo vigente y que hubo “negligencia y violencia”.

Pero para los docentes el problema no termina con la investigación del episodio ocurrido esta semana. Palavecino aseguró que durante el encuentro los trabajadores plantearon que “no es un hecho aislado” y que existen antecedentes de situaciones complejas relacionadas con los mecanismos de ingreso.

Uno de los puntos que volvieron a poner sobre la mesa es que los docentes deben ingresar por un circuito diferente al de las visitas. Ese procedimiento, según explicó la dirigente, está establecido en los acuerdos existentes.

El día del episodio, además, el grupo llevaba alimentos que habían sido autorizados previamente para realizar la actividad por el Día del Estudiante. Sin embargo, según la denuncia que originó el conflicto, esos elementos fueron sometidos a un procedimiento que las docentes consideraron excesivo y que no se correspondía con lo acordado.

Palavecino explicó que se planteó la necesidad de capacitar a los trabajadores penitenciarios para que conozcan el protocolo específico, pero también para que puedan garantizar un trato adecuado hacia quienes ingresan al complejo como profesionales de la educación.

Desde ATEN también insistieron especialmente en que el protocolo no debe convertirse en un documento que se firme y luego quede sin seguimiento. Para el gremio, será necesario evaluar de manera permanente cómo funciona y qué ocurre cuando aparecen situaciones que no están previstas.

Las clases vuelven a la normalidad

Con los acuerdos alcanzados, las actividades educativas dentro del complejo penitenciario se retomarán con normalidad. La suspensión había sido adoptada por los docentes como una medida preventiva hasta que existiera una respuesta institucional y se definieran condiciones claras para volver a ingresar.

Para Crljenko, la reunión permitió avanzar en ese sentido y dejó abierta una instancia de diálogo que continuará mientras se termine de elaborar el protocolo específico. Luego de comunicar los resultados de la reunión a los docentes, las clases se retomarán el lunes próximo.