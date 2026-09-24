El video del insólito momento comenzó a circular en las últimas horas a través de redes sociales y rápidamente se viralizó.

"No alcanzó a salir": estaba dentro de un baño químico y fue arrastrado por la fuerte lluvia.

En medio de un temporal de fuertes lluvias, se vivió un insólito momento cuando un hombre que se encontraba en el interior de un baño químico fue arrastrado por la corriente.

El video comenzó a circular en las últimas horas a través de redes sociales y algunos medios locales se hicieron eco de la repercusión.

En las imágenes se ve como un baño químico es arrastrado en cuestión de segundos, por la rapidez de un arroyo en medio de las fuertes lluvias.

Todo ocurrió en el bulevar de Simón Bolívar, en Barranquilla (Colombia), y la persona que estaba en el interior del baño no alcanzó a salir, indicaron los testigos.

El insólito episodio quedó registrado por personas que estaban en en el lugar y muestra cómo la corriente terminó arrastrándolo ante la mirada de todos. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Aunque en un primer momento causó preocupación entre los vecinos, no faltó el relato de quienes decidieron ponerle un poco de humor a la situación.

En medio de la situación, la estructura de plástico fue desplazado varios metros, por lo que la emergencia movilizó a varias personas y mototaxistas de la zona.

La imagen que dejaron las intensas lluvias en Barranquilla

De acuerdo lo informado por medios locales, un fuerte aguacero registrado en Barranquilla dejó una preocupante escena en el arroyo León, donde terminaron acumulados electrodomésticos, espuma y numerosos residuos plásticos.

La corriente arrastró estos desechos hasta concentrarlos en este sector, mostrando parte de la basura que llega al sistema de drenaje durante las lluvias.

Las precipitaciones se presentan en medio de las condiciones atmosféricas inestables que persisten sobre el Caribe colombiano.

En Barranquilla se reportaron acumulaciones de agua y desbordamientos de arroyos en diferentes zonas de la ciudad, generando dificultades para la movilidad.

Brutal temporal: la corriente arrastró un auto y encontraron al conductor muerto a 500 metros

Un trágico temporal se registró en la madrugada del jueves pasado, donde un hombre murió después de que su auto fue arrastrado por una violenta crecida durante el temporal en España.

Un testigo observó cuando el auto cayó dentro de la riera de Begues y llamó a los servicios de emergencia. Las imágenes tomadas en la zona muestran cómo el agua cubrió el paso y se llevó el auto en pocos segundos.

En las primeras horas se informó también sobre una mujer desaparecida. Las autoridades aclararon después que los avisos se referían al conductor del vehículo y no confirmaron la existencia de una segunda persona afectada en el lugar.

El vehículo quedó completamente destruido después de ser arrastrado por la crecida durante el temporal.

Su cuerpo apareció durante la madrugada, a unos 500 metros del lugar donde la corriente había dejado el vehículo, en Olivella, un municipio de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. La víctima era un ciudadano británico de mediana edad.

Según se pudo reconstruir, el conductor intentaba atravesar un puente que conecta las urbanizaciones Mas Mestre y Las Colinas cuando la fuerza del agua superó el canal y empujó su auto hacia la riera.

La alcaldesa de Olivella, Marta Verdejo, explicó que el paso no había sido cerrado porque normalmente no circula agua por ese sector. “Nunca habíamos visto tal cantidad de agua. Ha sido una crecida imprevista”, afirmó.