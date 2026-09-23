Tránsito complicado en Autovía Norte: fuerte choque entre un taxi y un auto

El impacto ocurrió minutos antes de las 8, a pocos metros de la avenida Los Paraísos. El tránsito se vio afectado mientras se realizaban las tareas en el lugar.

Fuerte choque entre un taxi y un Fiat Cronos en la Circunvalación.

Un fuerte choque entre un taxi y un Fiat Cronos se produjo este miércoles por la mañana sobre la Autovía Norte , a pocos metros de la avenida Los Paraísos. El impacto generó importantes daños materiales en los vehículos, aunque no hubo personas con heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 8, cuando ambos vehículos circulaban por la zona. Por causas que deberán determinarse, el taxi y el Fiat Cronos terminaron protagonizando una violenta colisión .

Tras el choque, el personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trabajó en el lugar para asistir a los involucrados. Tanto el conductor del taxi como las personas que viajaban en el Fiat Cronos fueron evaluados y, en principio, no presentaban lesiones de gravedad.

El impacto fue fuerte y provocó importantes daños en los vehículos, pero la situación no derivó en un traslado de urgencia de los ocupantes, de acuerdo con la información relevada en el lugar.

Un sector donde se repiten los siniestros

El lugar donde ocurrió el choque es considerado un punto conflictivo para el tránsito. Se trata de un sector en el que suelen registrarse siniestros viales y que, además, presenta dificultades vinculadas con la señalización.

La falta de señalización adecuada en la zona es uno de los aspectos que genera preocupación entre quienes circulan habitualmente por el sector. El movimiento constante de vehículos y los cruces hacen que se requiera especial atención para evitar nuevos accidentes.

El choque de este miércoles volvió a generar complicaciones durante las primeras horas de la mañana, justamente en un horario de importante circulación.

Mientras el SIEN asistía a las personas involucradas, se trabajó también para ordenar el tránsito y retirar los vehículos que quedaron afectados por la colisión.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el choque deberán ser determinadas a partir de las actuaciones realizadas en el lugar.

Otro accidente de tránsito en Autovía Norte

Semanas atrás, se registró un impactante vuelco en Autovía Norte, donde un auto chocó contra una vaca que se encontraba en la cinta asfáltica, perdió el control y terminó despistando hacia la banquina, donde queda apoyado sobre su techo. Los ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado de salud.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 27 alrededor de las 22. Los protagonistas fueron un matrimonio, de 62 y 64 años respectivamente, radicados en la ciudad de Bariloche, y el auto Renault Clio Mio en el que circulaban tuvo que ser auxiliado por una grúa.

En el lugar se hizo presente personal del Hospital de Plottier, donde la dra. Velázquez realizó la primera asistencia y se llevó adelante el traslado de la conductora al nosocomio local. En tanto, el acompañante manifestó no necesitar atención médica, indicó en diálogo con LM Neuquén el comisario Néstor Muñoz.

En el lugar intervinieron personal de la División Tránsito y Rural Plottier-Senillosa. Una vez terminadas las diligencias, efectivos se acercaron al hospital y, según reveló la médica que intervino, se le realizaron placas radiográficas a la conductora, la cual no presenta lesiones de gravedad, por lo que a la misma se le dio el alta médica.

Respecto a la procedencia del vacuno, el comisario Muñoz reveló que todavía no se supo quién es el dueño del animal.

"Tenemos identificados un par de crianceros de la zona donde ocurrió el siniestro, pero todavía no los hemos podido entrevistar", expresó.