Dos causas por drogas similares y resoluciones ajustadas a las circunstancias: donación y tareas comunitarias

Varias investigaciones por estupefacientes a cargo de la justicia federal se resuelven con medidas alternativas como la probation. Sin embargo, surgen problemas a la hora del pago de las multas.

En la casa del municipal, la Policía neuquina encontró frascos con cogollos.

Un municipal que enfrentó una causa por infracción a la Ley 23.737 tras el hallazgo en su casa del barrio Parque Industrial de casi 300 gramos de marihuana pudo acceder a una resolución alternativa del conflicto y, si cumple las medidas impuestas, será sobreseído. En otro caso, que involucró a un hombre de Cutral Co, la justicia se vio obligada a modificar la medida cautelar debido a que el imputado reveló una deteriorada situación económica.

Un hombre, de 25 años, fue motivo de una investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal de la justicia provincial en relación a un robo. Por este motivo, el 13 de mayo de 2023, los efectivos del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales hicieron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en cercanías del cruce de las calles Padre San Juan Sebastián y Quila Quina, en esta capital.

En la inspección, los uniformados secuestraron una planta de Cannabis sativa de casi dos metros en proceso de secado, una bolsa con marihuana y tres frascos con cogollos. Frente al hallazgo, se le dio intervención al Departamento Antinarcóticos , que estimó en casi 300 gramos el peso total de la droga.

Ante el sorpresivo hallazgo de la marihuana, tanto el hombre como su pareja fueron imputados por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

En el caso de la mujer, la causa se resolvió en forma rápida y fue sobreseída. Mientras tanto, la situación del hombre se definió durante el presente mes.

Favorecido por la ausencia de antecedentes

La representante del MPF y la defensa oficial decidieron avanzar en un acuerdo y que el hombre pueda acceder a la suspensión de juicio a prueba, es decir, una probation.

Entre otras condiciones, se consideró que el hombre no contaba con antecedentes penales y que tampoco se verificó que la droga estaba destinada a la venta.

De esta forma, se resolvió que el imputado cumpla pautas de conducta durante un año y que haga una donación de 300 mil pesos al Obispado neuquino.

Tanto la defensa como el hombre manifestaron su acuerdo con la propuesta y el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se encargó de homologarla.

Sin plata para pagar la multa

Más allá de que muchos imputados por la Ley 23.737 se muestran de acuerdo con las condiciones establecidas por la justicia federal, muchas situaciones de la realidad actual motivan cambios abruptos en las resoluciones iniciales. Fue más o menos lo que sucedió con un hombre de la ciudad de Cutral Co que, tras enfrentar una causa de drogas, se le aplicó una multa cercana a los 400 mil pesos.

Lo particular del hombre fue que, avergonzado, informó a su defensora que no podía hacer frente al pago del monto de la pena. De esta forma, la funcionaria tuvo que solicitar la realización de una audiencia y proponer que su asistido preste servicios en un Centro de Promoción Comunitaria del oeste de esta capital.

Trabajar y presentar un registro cada 15 días

El MPF se mostró de acuerdo y recordó que el hombre debe cumplir con casi 250 horas de tareas comunitarias.

El juez del TOF aceptó la propuesta de cambio de la medida cautelar y que, cada 15 días, el hombre presente las planillas con el registro de los días trabajados.