Los atraparon con éxtasis y ante la justicia se encomendaron a la figura del superhéroe que llevaban las pastillas

Dos neuquinos que enfrentaban una causa por drogas tras ser atrapados en cercanías del Parque Central accedieron a una probation y zafaron de la cárcel.

Los procedimientos que terminaron con el secuestro de pastillas de éxtasis fueron encabezados por Antinarcóticos.

Un soldador y un adiestrador canino que arrastraban una causa de drogas desde hace cuatro años lograron cerrarla de forma bastante favorable para sus intereses. ¿Qué se resolvió?

El procedimiento que involucró a los hombres de 28 y 30 años, con domicilio en Neuquén capital, se concretó el 30 de abril de 2022 en horas de la tarde en el Parque Central y estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría Segunda y el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina.

Los sospechosos fueron interceptados en el cruce de las calles Don Bosco y Alcorta y, en el caso de uno de los hombres, ocultaba casi una treintena de pastillas de éxtasis en uno de los bolsillos de su campera. Entre las particularidades, las pastillas tenían la inscripción “Rolls Roice” y el rostro de Ironman. También llevaba un poco más de 40 gramos de cocaína.

En tanto, el segundo sospechoso, llevaba ocultas en el bolsillo del pantalón una decena de pastillas de éxtasis, también con el rostro de Ironman.

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El hallazgo de la droga motivó la apertura de una causa por tenencia simple de estupefacientes y la intervención del juzgado federal de esta capital.

Sin antecedentes computables

Al igual que otros procesos, la investigación se demoró y recién quedó cerrada en los últimos días ante el Tribunal Oral Federal (TOF).

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los defensores particulares estuvieron de acuerdo en que los imputados podían acceder a una probation y la imposición de reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre otros puntos a favor se tuvo presente que los dos imputados no contaban con antecedentes penales computables.

Una donación de 400 mil pesos

De esta forma, los hombres lograron acceder a la suspensión de juicio a prueba y la obligación de realizar una donación de 400 mil pesos, cada uno, al servicio de Adicciones del hospital Castro Rendón.

A su turno, los dos hombres aceptaron los términos del acuerdo.

Por último, el juez unipersonal del TOF se encargó de homologar lo acordado.

En forma casi similar al proceso que involucró a los dos hombres de Neuquén capital, se definió semanas atrás una causa que involucró a un dealer de San Martín de los Andes. De igual modo, no pudo acceder a una probation porque contaba con antecedentes.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

El hombre bajo investigación de la justicia federal fue atrapado por los efectivos de la División Antinarcóticos de la Zona Sur en la plaza Sarmiento de San Martín de los Andes con casi una veintena de envoltorios con marihuana.

Su situación se resolvió a través de un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Condenado por su prontuario

El hombre, que empezó ser investigado el 16 de enero de 2023 tras su detención, había sido procesado en forma inicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sin embargo, a la hora de la definición de la causa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que no se podía sostener la calificación grave de venta de drogas y que se podía avanzar con una imputación más leve. La parte acusadora aclaró que no podía ser beneficiado con una probation porque arrastraba antecedentes y que debía considerarse una pena en suspenso, además de la imposición de una serie de reglas de conducta entre las que se destaca la donación de 100 mil pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.