Entró al taller mecánico con un arma, le apuntó al dueño y lo amenazó con prenderlo fuego: fue imputada

El hecho sucedió el 10 de junio pasado en un taller de la ciudad. El arma fue secuestrada y la investigación continuará durante cuatro meses.

Una mujer fue imputada por amenazas agravadas por el uso de armas, en carácter de autora por un hecho de extrema violencia en un taller mecánico . La causa se originó a partir de la denuncia de la víctima quien relató lo sucedido y la declaración de un testigo.

El caso fue expuesto en una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes en la Ciudad Judicial donde la fiscal del caso Paula González acusó a la mujer identificada como M.C.S.

La fiscal del caso requirió como medida de coerción que se le prohíba a la imputada acercarse a menos de 200 metros de la víctima y realizar actos de contacto, perturbación o intimidación durante el transcurso de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la acusación presentada la fiscalía y fijó el plazo de cuatro meses de investigación. Además, el magistrado dispuso las medidas de restricción tal como fueron solicitadas y por el mismo plazo.

Amenazas con arma de fuego en el taller mecánico

Durante la audiencia, la funcionaria de la fiscalía detalló el hecho: el 10 de junio de 2026 la imputada se presentó en el taller mecánico de la víctima junto a un compañero de trabajo.

Una vez adentro, extrajo un arma, le apuntó al hombre en el pecho y en la cabeza y lo amenazó de palabra. La fiscal expresó que la imputada le manifestó: “te voy a hacer pelota, te voy a incendiar el taller”.

Tras la denuncia presentada por la víctima, se realizó un allanamiento donde fue secuestrada el arma y, tras ser peritada, se determinó que se trataba de una réplica de arma de fuego.

Sin embargo, la característica del arma no le restó mérito en cuanto a la gravedad. Por este motivo, González le atribuyó a M.C.S., el delito de amenazas agravadas por el uso de armas, en carácter de autora, y el juez avaló la imputación.

Allanamiento reciente por amenaza con armas

El pasado jueves por la mañana, los agentes de la Policía del Neuquén realizaron un allanamiento en Zapala en el marco de una investigación por amenazas por el uso de arma de fuego y lesiones. El operativo permitió el secuestro de drogas, armas, un aire comprimido y los agentes detuvieron a un hombre, presuntamente vinculado al delito investigado.

El allanamiento se realizó en una casa ubicada en Trannack al 1300 y contó con la participación del personal de la Comisaría N°48, los agentes del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala con intervención de la Fiscalía Penal III de Circunscripción Judicial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego; una de ellas se trataba de un pistolón calibre 14 y otra pistola .25, además de municiones de ambos calibres. También incautaron un aire comprimido calibre 4,5.

El procedimiento permitió la aprehensión de un hombre de 30 años, vinculado al hecho investigado de amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones.