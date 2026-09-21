Se le salió la prótesis en pleno show y dejó el escenario en ambulancia: el insólito accidente de una cantante

Alejandra Guzmán debió suspender un recital en Veracruz tras la luxación de su cadera. Fue trasladada a un hospital y luego llevó tranquilidad a sus fans.

La cantante mexicana tuvo que someterse a una intervención médica para reacomodar su prótesis.

La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que suspender de urgencia el espectáculo que brindaba en Veracruz, México , después de que se le saliera de lugar la prótesis de cadera mientras bailaba sobre el escenario.

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la presentación que realizaba la artista de 58 años, conocida en el ambiente de la música como "La Reina del Rock" , en el World Trade Center de la localidad de Boca del Río .

Al intentar dar un paso tras cantar el tema "Míralo" y dar comienzo a la canción "Mala", pisó mal, trastabilló y la articulación terminó zafándose, lo que le imposibilitó quedar en pie.

Sin posibilidad de moverse por su propia cuenta, la cantante interrumpió la música de golpe y pidió asistencia inmediata tanto a los bailarines que la acompañaban como al personal técnico.

A Alejandra Guzmán “se le salió la cadera” en pleno concierto https://t.co/cAtyQ8Coi9 pic.twitter.com/1f3IJw4yXh — EL HERALDO (@elheraldoco) September 20, 2026

Paramédicos ingresaron al escenario para realizar las primeras maniobras de contención y, de inmediato, la trasladaron en una ambulancia hacia un hospital de la zona.

El recital se detuvo por espacio de media hora hasta que la firma organizadora del evento resolvió cancelar de manera definitiva la fecha de esa noche.

"Perdón, se me zafó la cadera": la explicación de la cantante

En el instante exacto en que sufrió el problema, y mientras sus colaboradores intentaban sostenerla en el piso del escenario, la mexicana decidió hablarle a la gente para comunicar lo que sentía. "Perdónenme, pero se me zafó la cadera", les explicó a sus fans.

Segundos más tarde, ante la falta total de movilidad, volvió a insistir con la urgencia del cuadro. "No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia? Perdónenme, pero no me puedo levantar", alcanzó a pronunciar antes de que la producción optara por apagar la iluminación.

QUERIDOS AMIGOS DE VERACRUZ pic.twitter.com/dIAzol6FsM — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

Poco después, la organización anunció la cancelación del concierto. "Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto. Les queremos pedir que comprendan la situación", anunciaron a través de los parlantes.

"Ya me encuentro bien", el mensaje tranquilizador de la cantante

Una vez estabilizada por los médicos, la artista llevó calma a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde confirmó que la intervención médica había resultado exitosa.

"Queridos amigos de Veracruz. Antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero", redactó la cantante.

Estábamos tan prendidos caray!

Pero voy a volver muyyyy pronto,

GRACIAS VERACRUZ

Ya estoy bien pic.twitter.com/5lY7tJtTG2 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

En ese mismo posteo, le otorgó un reconocimiento público al traumatólogo Eduardo Arévalo por las maniobras efectuadas para recolocar la estructura metálica de titanio que lleva implantada en la zona articular.

Más tarde, sumó un video en el que se la ve junto al equipo de enfermería del hospital. Allí aprovechó para bromear con el hecho alterando la letra de su clásica canción 'Cuidado con el corazón', agregó "Lo siento, Veracruz", y dejó en claro que la presentación se reprogramará una vez que reciba el alta médica.

Un problema recurrente para la artista

Lo sucedido en la ciudad de Veracruz no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una extensa serie de cirugías complejas que la cantante acumula en los últimos años en la columna vertebral, la espalda y la pelvis.

El cuadro más cercano en el tiempo se había registrado en marzo de 2026, oportunidad en la que sufrió un golpe severo en su casa al tropezar con su perro, según relató públicamente su padre, Enrique Guzmán.

"Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio", había manifestado el hombre en aquel momento sobre el estado físico de su hija.