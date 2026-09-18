Murió un actor de 32 años en un hotel alojamiento donde estuvo con dos personas: qué reveló la autopsia

Machado había llegado acompañado y quedó solo en la habitación. Las cámaras permitieron reconstruir sus últimas horas.

José Patrik Machado tenía 32 años y fue encontrado muerto en un hotel alojamiento de Campo Grande, Brasil.

El reconocido actor brasileño fue encontrado muerto dentro de una habitación de un hotel alojamiento. Tenía 32 años y en las últimas horas se conocieron los resultados de las pericias.

El cuerpo apareció durante la madrugada del 5 de junio en la habitación 206 de un hotel alojamiento ubicado en el barrio Jardim Paulista, en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul.

En las últimas horas y a más de tres meses del fatídico hecho, se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de José Patrik Machado de Campo Grande, en Brasil.

La Policía Civil reconstruyó lo ocurrido durante las horas anteriores a partir de los videos del establecimiento y los testimonios de sus empleados.

Las últimas horas de José Patrik Machado

Machado llegó al hotel alojamiento acompañado por un hombre. Ambos habían viajado hasta el lugar en un auto pedido a través de una aplicación. Más tarde apareció un tercer hombre, que ingresó al establecimiento y se reunió con ellos.

El actor brasileño había llegado acompañado al hotel alojamiento y horas después los empleados lo encontraron sin vida.

En un momento de la madrugada, los dos acompañantes abandonaron juntos el lugar. El actor brasileño se quedó solo dentro de la habitación.

Después de que los dos hombres se retiraran, una empleada se comunicó con Machado a través del intercomunicador de la habitación. Él respondió y le confirmó que tenía previsto quedarse un tiempo más en el lugar.

Más tarde, el personal volvió a intentar comunicarse con el actor para gestionar el pago de la habitación. Esta vez, Machado no respondió.

Ante la falta de respuesta, los empleados decidieron ingresar. Lo encontraron tendido en el piso y sin signos vitales. Los servicios de emergencia acudieron al establecimiento, pero ya no pudieron hacer nada para salvarlo.

Qué reveló la autopsia del actor

Las circunstancias del hallazgo abrieron diferentes hipótesis. Una de ellas apuntaba a una posible sobredosis, pero el peritaje oficial determinó finalmente que Machado murió como consecuencia de un infarto agudo de miocardio relacionado con el consumo de alcohol y drogas.

La conclusión permitió precisar el mecanismo de la muerte y descartar que se tratara de una sobredosis típica, como se había especulado durante las primeras horas del caso.

La Policía estableció que Machado continuaba con vida cuando sus acompañantes ya habían abandonado el establecimiento. La conversación que mantuvo luego con una empleada a través del intercomunicador fue uno de los elementos utilizados para reconstruir la cronología.

El caso tuvo una fuerte repercusión en Mato Grosso do Sul debido a la actividad pública del actor y a las dudas que rodearon inicialmente su muerte.

Quién era José Patrik Machado

José Patrik Machado era conocido en Campo Grande y otras ciudades del estado de Mato Grosso do Sul. En sus redes sociales se presentaba como actor, periodista y modelo, además de creador de contenido.

Su perfil de Instagram reunía cerca de 100.000 seguidores. Allí compartía imágenes de su vida cotidiana, producciones fotográficas, trabajos publicitarios y distintos proyectos profesionales.

Machado también tenía experiencia en teatro. De acuerdo con medios brasileños, integró durante cinco años una compañía teatral y desarrolló parte de su carrera dentro de las artes escénicas.

A esa actividad sumaba trabajos como modelo y una presencia constante en las redes sociales, donde mostraba tanto aspectos de su carrera como momentos de su vida personal.