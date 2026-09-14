Extraña muerte en un hotel: encontraron un hombre con un corte de una amoladora en el cuello

El hombre había ingresado horas previas al hotel. La impactante escena que encontró uno de los trabajadores en la habitación.

Fuentes policiales confirmaron que era un vecino de la zona y domiciliado a pocas cuadras del establecimiento.

Un hombre fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel , tendido en una cama y rodeado de un charco de sangre. La víctima habría llegado el sábado al mediodía para hospedarse. Los detalles del trágico episodio.

El hombre fue identificado como Octavio Augusto Gruszecki. Fuentes policiales confirmaron que era un vecino de la zona y domiciliado a pocas cuadras del establecimiento ubicado sobre la calle Juan B. Justo al 100, en el partido de Morón.

Gruszecki había llegado para hospedarse allí el sábado al mediodía y no se había registrado sin una reserva previa . Varias horas después, el recepcionista comenzó a intentar comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.

Por ese motivo, el trabajador del hotel subió hasta la habitación 19, ubicada en el segundo piso, para verificar qué estaba ocurriendo. Al abrir, se encontró con una dantesca escena: el hombre estaba tendido sobre la cama, rodeado de un charco de sangre y una huella de varios metros de ese fluido, que arrancaba en el baño.

El macabro hallazgo ocurrió en un de Haedo, provincia de Buenos Aires. Lo que llamó la atención fue el ruido del motor de una máquina encendida, por lo que al revisar constataron que se trataba de una amoladora enchufada.

La hipótesis detrás de la muerte en el hotel

Rápidamente el trabajador dio aviso de inmediato a la Policía y minutos después una médica de una ambulancia del SAME Morón constató la muerte. Según reveló el medio Primer Plano Online, la víctima presentaba un corte profundo en el cuello provocado con la amoladora.

Asimismo, revelaron que la herramienta había sido comprada por la mañana y la había llevado en una mochila, con su caja original.

La lesión había afectado la zona de la carótida y de acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre habría perdido una gran cantidad de sangre en pocos minutos.

Por el momento se descarta la intervención de terceras personas, con lo cual no hay más opciones que un suicidio o una muerte accidental. La secuencia que analizan los investigadores contempla que, después de sufrir la herida, Gruszecki habría logrado desplazarse desde el baño hasta la cama.

La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, de la Fiscalía N°3 de Morón. Entre las medidas dispuestas se encuentra la toma de testimonios a trabajadores del hotel y personas del entorno familiar del fallecido, además de los estudios forenses destinados a establecer con precisión cómo se produjo la muerte.

Estaba de vacaciones y murió al caer del quinto piso de un hotel: detuvieron a su pareja

Este jueves por la madrugada se conoció que una mujer murió tras caer del quinto piso de un hotel. Al momento de su caída se encontraba junto a su pareja, quien fue detenido al ser activado el protocolo por un presunto femicidio.

Una mujer murió al caer del quinto piso de un hotel: investigan un presunto femicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la mañana, en la habitación 502 del hotel Agua del Corral, ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, donde se alojaban mientras se encontraban de vacaciones.

Según el reporte de la Policía, ambos eran oriundos de Buenos Aires y ella murió de manera instantánea. Los investigadores analizan todas las hipótesis y buscan establecer si pudo haber existido una agresión previa. Por ese motivo, el hombre quedó detenido mientras avanza la causa.