Un colectivo atravesó una casa durante un cumpleaños y murió el chofer: el video

Una madre apartó a sus hijos segundos antes del impacto. Quedó registrado por una cámara de seguridad.

El video mostró al colectivo de la línea 527, que quedó incrustado en el frente de una vivienda de Temperley. (Foto: TN)

Una cámara de seguridad registró los últimos segundos de un colectivo antes de que se incrustara contra una casa y provocara la muerte del conductor. El video quedó incorporado a la investigación para determinar por qué perdió el control y a qué velocidad iba.

La violencia del impacto dejó la trompa dentro de la propiedad y al chofer atrapado entre los hierros. El hombre que vivía allí consiguió salir entre los escombros, subió al colectivo e intentó auxiliarlo, pero las heridas fueron fatales, y el conductor falleció.

La unidad viajaba sin pasajeros y fuera de su recorrido habitual cuando se desvió, golpeó distintos objetos situados sobre la calle y atravesó el frente de una vivienda.

El choque fue cerca de las 23 del sábado en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, dentro del partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El colectivo iba a gran velocidad

La cámara privada instalada en la cuadra captó el paso del vehículo momentos antes del choque y permitirá analizar su velocidad, la trayectoria que siguió y las maniobras realizadas por el conductor.

Un video de una cámara de seguridad registró al colectivo momentos antes del impacto contra la casa. (Foto: TN)

Varios testigos declararon que el colectivo avanzaba a gran velocidad, aunque esa versión todavía debe ser confirmada mediante pericias.

El colectivo pertenecía a una línea que conecta distintos puntos de Lanús y el sur del conurbano, pero circulaba fuera del servicio habitual y sin personas a bordo.

Policías, bomberos y ambulancias municipales trabajaron en la esquina después del impacto. El operativo incluyó el rescate del conductor, el retiro de escombros y una primera inspección de las viviendas dañadas, mientras la zona permanecía cerrada para preservar las pruebas.

El video de la tragedia

Viviana se encontraba dentro de la casa junto con su marido y sus hijos porque celebraban el cumpleaños de una de las nenas. Mientras preparaban la torta, la chica comenzó a sangrar debido a que se le estaba cayendo un diente y su madre decidió llevarla al baño.

El colectivo atravesó el frente pocos segundos después, justo sobre el sector donde habían permanecido hasta ese momento. “Nos salvó el diente de mi hija”, contó la mujer al reconstruir una coincidencia que evitó que el accidente dejara más víctimas.

Su marido continuaba sentado en un sillón cuando la unidad golpeó la propiedad. Parte de los escombros le cayó sobre una pierna y debió recibir atención médica, pero logró ponerse de pie, quitar una reja y acercarse al chofer para tratar de ayudarlo.

Todo esto, desde ya, lo dejó profundamente afectado. “Él está mal porque tiene todavía la imagen del hombre ahí”, explicó Viviana después del accidente. El conductor se encontraba solo y murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el impacto.

Dos viviendas dañadas y temor por posibles derrumbes

La casa ubicada junto a la esquina perdió gran parte del frente. Alan, uno de los vecinos afectados, había salido a trabajar con su hermana y al regresar encontró su dormitorio debajo de los escombros.

Su cama, el teléfono celular, la ropa y otras pertenencias quedaron sepultados por los restos de paredes y techo. “Me arruinó casi toda la ropa”, relató mientras recorría los ambientes destruidos y mostraba los daños provocados por el colectivo.

Defensa Civil colocó chapas y maderas para cerrar provisoriamente el frente y evitar que otras personas ingresaran. Las familias reclamaron una evaluación estructural porque todavía no saben si podrán permanecer en las casas ni qué partes deberán demolerse antes de comenzar las reparaciones.