Video viral: un rider extremo cayó al vacío en la cordillera neuquina

El deportista Mirko Luqe sufrió un espectacular accidente fuera de pista en la nieve. Aunque salió ileso, el foco de atención se lo llevaron sus acompañantes.

La temporada de invierno en la cordillera siempre regala postales de ensueño y adrenalina pura, pero en las últimas horas, la atención de las redes sociales se centró en un incidente que combinó el peligro extremo con una cuota de humor negro.

El protagonista es Mirko Luqe , un reconocido deportista argentino y embajador de marcas internacionales, especializado en Snowscoot y Snowbike , disciplinas que fusionan la velocidad del BMX con el deslizamiento del snowboard.

Durante una jornada de nieve polvo profunda en la Patagonia, Luqe se encontraba realizando un descenso fuera de pista a bordo de su bicicleta adaptada cuando sufrió una impactante caída que lo hizo desaparecer momentáneamente en la pendiente. Sin embargo, lo que catapultó el clip a la viralidad no fue el accidente en sí, sino la inacción total de su grupo.

En la grabación, que habría ocurrido en el Cerro Bayo, se observa a un snowboarder de campera marrón que, ante la aparatosa caída de su amigo, se queda completamente inmóvil, sin atinar a acercarse, reaccionar, o verificar su estado.

El silencio sepulcral de la montaña solo se rompió cuando el propio accidentado tuvo que gritar "¡Estoy bien!" desde el fondo de la canaleta para llevar tranquilidad a los presentes. Esta insólita escena encendió la mecha en la caja de comentarios de la publicación, donde los usuarios de Instagram no perdonaron la actitud del grupo.

Las reacciones oscilaron entre el alivio por la salud del atleta y la ironía letal. Mientras algunos seguidores bromeaban con que el nivel de susto ameritaba que el video fuera auspiciado por marcas de pañales, la inmensa mayoría apuntó contra la falta de compañerismo en un terreno hostil.

Comentarios destacando que el grupo tuvo "menos reacción que una tortuga cuadripléjica" o sugiriendo directamente que a esas personas no se les puede llamar "amigos", dominaron la conversación digital.

Más allá del susto y del debate generado en torno a las normas de seguridad y rescate en el esquí fuera de pista, el rider demostró la resistencia de su equipamiento y dejó en claro que en los deportes extremos, a veces, el mayor frío no proviene de la nieve, sino de la apatía de quienes te acompañan.