El video de la jueza que frenó la baja de imputabilidad: se arrepintió de condenar a un joven violador a 25 años

Las fuertes declaraciones de la magistrada quedaron registradas, y allí habló de una condena a un joven que violó a su hija hasta matarla.

Marta Pascual, la jueza que suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Continúa la polémica con la jueza penal Marta Pascual , quien tras suspender durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, generó fuertes cuestionamientos y derivó en pedidos de juicio político en su contra. Ahora, salió a la luz un video en el que la magistrada se arrepiente de una pena otorgada a un joven violador.

La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual , luego de que la magistrada resolviera suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires .

La presentación es impulsada por legisladores libertarios encabezados por Sebastián Pareja , presidente de LLA PBA y mano derecha de Karina Milei , junto a un equipo técnico y político que busca la destitución de la jueza, luego de su decisión sobre la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo Pareja sobre la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

El polémico video de la jueza por la condena a un joven violador

Su postura frente a las condenas a jóvenes había quedado expuesta públicamente en 2023, durante una entrevista en la que Pascual habló sobre una sentencia de 25 años de prisión que había impuesto a un joven que había cometido aberrantes violaciones a su hija.

En aquella oportunidad, la jueza reconoció que se había arrepentido de aquella decisión y aseguró que hoy no tomaría la misma decisión.

La polémica declaración surgió durante una charla organizada por la Universidad de Lanús, en el marco de las prácticas preprofesionales de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, con el acompañamiento del Instituto de Justicia y Derechos Humanos. Pascual fue entrevistada por estudiantes y la actividad quedó registrada y publicada en YouTube.

Durante el encuentro, la jueza relató el caso de un joven de Almirante Brown, el mismo municipio en el que ella vive, que había abusado sexualmente de su hija recién nacida hasta causarle la muerte.

“Es un chico que abusó y violó de su hijita hasta que se murió. Ustedes no saben lo que era el cuerpo de esa chica. Ver las pericias era indignante”, contó Pascual frente a los alumnos.

En aquella oportunidad, la magistrada también recordó las palabras de una médica del Hospital Meléndez que intervino en el caso:“Dijo que en todos sus años de pediatra no había visto nada tan terrible como esto”.

Pascal también describió el impacto que tuvo el expediente sobre quienes debían juzgarlo. Según relató, la conmoción fue tal que incluso les costaba físicamente continuar con sus actividades: “Cuando nos parábamos, no podíamos caminar, íbamos contra la pared como que no teníamos fuerza”.

“Yo hoy no se lo daría”, afirmó. Además, explicó que la sentencia fue posteriormente revisada por instancias superiores, entre ellas la Cámara de Casación y tribunales de alzada, pero ninguna dispuso una reducción de la pena.

En ese sentido, sostuvo que no considera adecuado imponer penas de ese nivel incluso frente a hechos de extrema gravedad. “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”, sostuvo.

Jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual.

La jueza frenó la aplicación del Régimen Penal Juvenil

Esa posición sobre el encierro aparece también vinculada con la decisión que tomó recientemente sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La normativa impulsada por el Gobierno nacional establece que la edad de imputabilidad baja de los 16 a los 14 años y permite que adolescentes de esa franja sean sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.

El lunes, Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. A partir de esa resolución, suspendió durante 60 días la aplicación del régimen en todo el territorio bonaerense.

La jueza aclaró que su decisión no se basó en un rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad. Según explicó, no está en desacuerdo con ese aspecto de la nueva normativa. El principal cuestionamiento estuvo puesto en las condiciones que tiene actualmente la provincia para implementar el régimen y recibir a los adolescentes que eventualmente ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió en declaraciones a la Radio Now 97.9.

La jueza planteó que, en ese plazo de 60 días, los distintos poderes del Estado deberán definir cómo se implementará el nuevo sistema, quién supervisará a los adolescentes, con qué recursos funcionarán los centros de detención y cómo se aplicarán las alternativas al encierro.