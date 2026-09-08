Video viral: un albañil estalló porque dos trabajadores faltaron a la obra y sorprendió con su propuesta

El trabajador contó en redes sociales que los empleados debían presentarse a las 8, pero ninguno llegó. Su reacción generó se viralizó.

El albañil se cansó de la falta de compromiso de los trabajadores y se descargó en las redes sociales.

Un albañil de La Matanza expresó su enojo en redes sociales luego de que dos trabajadores que habían sido convocados para una jornada laboral no se presentaran a la obra a la hora acordada. Según contó, ambos debían llegar a las 8 de la mañana para comenzar con las tareas previstas, pero ninguno apareció.

Ante esto, aseguró que tomó la decisión de no volver a convocarlos para futuros trabajos. El hombre explicó que uno de los empleados era argentino y el otro boliviano . Además, cuestionó la falta de compromiso con la jornada laboral y planteó una alternativa que llamó la atención.

Como respuesta a lo sucedido, propuso capacitar mujeres para que puedan incorporarse a distintas tareas vinculadas con la construcción, como pintura, revestimientos y otros oficios del sector.

El enojo del albañil quedó registrado en un video

Como era de esperarse, el video generó numerosas reacciones entre los usuarios y abrió el debate sobre la incorporación y capacitación de mujeres en trabajos tradicionalmente asociados a los hombres.

“Dónde se deja el CV”; “A mí me encanta el trabajo fuerte y de peso”; “Yo trabajo con mi papá haciendo plomería y gas, él es matriculado y yo estoy rindiendo la matrícula para gasista. Voy a estar toda la vida agradecida con mi papá por llevarme con él y enseñarme”, fueron algunos de los comentarios que hicieron las internautas.

Avanza la ley de cupo femenino para la industria de la construcción

A fines de junio, la senadora de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó una iniciativa que apunta a modificar de raíz la composición laboral en la industria de la construcción. Bajo el nombre “Nosotras Construimos”, el proyecto establece que toda obra pública de la provincia de Buenos Aires y aquellas privadas con beneficios fiscales deberán contar con al menos un diez por ciento de trabajadoras en su plantel.

La propuesta contempla tareas operativas, técnicas y de conducción, y prevé que las empresas recurran a la Bolsa de Empleo de la UOCRA en caso de no cubrir las vacantes. El cumplimiento deberá acreditarse mediante declaración jurada y podrá ser verificado por el Gobierno bonaerense y el sindicato.

Senadora Fernanda Raverta.

Raverta mencionó como antecedentes leyes similares en La Pampa y Chaco, además de experiencias municipales en Salta y Córdoba. La senadora remarcó que garantizar cupo no es un privilegio, sino un derecho que busca abrir camino en un sector históricamente masculinizado.

El proyecto ya cuenta con el aval de la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades del Senado provincial.

Los fundamentos del proyecto

El proyecto se sostiene sobre la necesidad de ampliar las oportunidades laborales para las mujeres en la construcción. Sus impulsores consideran que la principal barrera no es la falta de capacitación, sino el acceso real al empleo, ya que cada vez hay más mujeres formadas en albañilería, plomería, electricidad y otros oficios que, pese a contar con conocimientos, encuentran dificultades para ser contratadas.

La iniciativa también busca romper con los estereotipos que históricamente asociaron las tareas de construcción exclusivamente con los varones. En ese sentido, plantea promover la igualdad de oportunidades y una mayor participación femenina en un sector considerado clave para la economía.

A su vez, la propuesta contempla una inclusión con perspectiva gremial, ya que fue trabajada junto con sindicatos del sector para garantizar que la incorporación de mujeres respete los convenios colectivos vigentes y se concrete bajo condiciones laborales seguras y equitativas.