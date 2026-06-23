Un hombre frenó a un colectivero en la calle y lo atacó a golpes: todo quedó grabado

El violento episodio quedó registrado por la propia víctima. La situación se agravó cuando el automovilista obligó al chofer a detener la marcha.

Los ocupantes del automóvil acusaban al chofer de haberlos encerrado en dos oportunidades mientras transitaban por una autopista.

Un automovilista protagonizó un violento episodio cuando frenó a un colectivo cruzando su auto en medio de la calle, bajó y atacó violentamente al chofer tras una discusión de tránsito. La secuencia quedó registrada por el propio colectivero y luego se viralizó en las redes sociales.

Según se conoció, la situación se agravó cuando el automovilista obligó al chofer a detener la marcha . Mientras que una mujer que viajaba como acompañante, comenzó a insultarlo y recriminarle la maniobra. También quedó registrada en el video.

Y en las últimas horas trascendió que, los ocupantes del automóvil acusaban al chofer de haberlos encerrado en dos oportunidades mientras transitaban por una autopista.

pelea colectivo

Rápidamente, la violencia escaló de forma abrupta. El conductor del auto tomó carrera, saltó y descargó tres trompadas contra la ventanilla del colectivo, mientras le gritaba “¿Qué te pasa, gato?” al chofer. Ocurrió en La Tablada, partido de La Matanza.

Tras los golpes, metió el brazo por la ventana con la intención de arrebatarle el celular con el que el conductor lo filmaba, en un intento por evitar que el momento quedara expuesto. En ese momento, se puede escuchar que siguió insultándolo y luego se retira en su auto.

un conductor atacó a golpes a un colectivero tras una discusión de tránsito en La Matanza

Afortunadamente, el chofer logró conservar su celular y publicó el video. Aunque se ve el rostro del agresor, el hombre no fue identificado. Según informaron fuentes judiciales a TN, ninguna de las personas involucradas realizó una denuncia.

El ataque a un chofer de colectivo terminó con una golpiza brutal

Un violento hecho ocurrió una semana atrás y quedó registrado por las cámaras de seguridad en un colectivo. Allí se puede ver cómo un pasajero atacó brutalmente al chofer. Lo que parecía ser un viaje normal terminó con un colectivero herido en el rostro.

Según se pudo reconstruir, todo comenzó porque el pasajero aseguraba haber pedido una parada. Minutos después volvió a subir al colectivo y golpeó brutalmente al conductor, que terminó internado con una triple fractura.

El ataque quedó filmado. Allí se ve como un chofer de colectivo de 42 años fue víctima de una violenta agresión en el partido bonaerense de Pilar luego de una discusión con un pasajero que lo acusó de no haber frenado en la parada donde quería descender.

COLECTIVERO

El hombre aclaró que el pasajero no había accionado el timbre, aunque insistió en que sí lo había hecho y comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló de tono. "Me dijo que sí había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había", recordó el chofer Luis Romero a medios locales.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó. A su vez, sostuvo que el responsable “tiene que pagar” por lo ocurrido.

La denuncia por la brutal golpiza fue radicada en el Destacamento de Agustoni y la investigación quedó en manos de las autoridades de Pilar.