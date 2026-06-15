Video: se enojó con el colectivero porque no frenó y le fracturó la cara a golpes con una manopla

La salvaje agresión quedó grabada. El hombre tiene el rostro inflamado, dificultades para alimentarse y con problemas de visión por los golpes.

Romero quedó ensangrentado y en ese momento, una mujer que se encontraba en el lugar dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica.

Un violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad en un colectivo. Allí se puede ver cómo un pasajero atacó brutalmente al chofer.

Lo que parecía ser un viaje normal terminó con un colectivero herido en el rostro. Según se pudo reconstruir, todo comenzó porque el pasajero aseguraba haber pedido una parada. Minutos después volvió a subir al colectivo y golpeó brutalmente al conductor, que terminó internado con una triple fractura.

El ataque quedó filmado. Allí se ve como un chofer de colectivo de 42 años fue víctima de una violenta agresión en el partido bonaerense de Pilar luego de una discusión con un pasajero que lo acusó de no haber frenado en la parada donde quería descender.

Debido a la salvaje golpiza que le dio con una manopla, el conductor sufrió una triple fractura en el pómulo derecho con desplazamiento y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El video de le brutal golpiza arriba del colectivo

Todo ocurrió el jueves pasado cerca de las 17 horas pero las imágenes comenzaron a replicarse en las últimas horas. En una unidad de la línea 511 de la empresa Ruta Bus, Luis Romero realizaba un recorrido por el barrio Agustoni, cuando se generó un conflicto con un pasajero le recriminó que no se había detenido para que pudiera bajar.

El hombre aclaró que el pasajero no había accionado el timbre, aunque insistió en que sí lo había hecho y comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló de tono.

Un pasajero atacó a un colectivero y le partió la mandíbula

“Me dijo que sí había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había”, recordó Romero a medios locales.

Tras esa discusión, el pasajero descendió de la unidad pero cuando el conductor se disponía a retomar el recorrido, el hombre volvió a subir al colectivo por una de las puertas y se dirigió directamente hacia donde estaba el conductor. Allí comenzó a propinarle varios golpes de puño en el rostro y la cabeza.

La víctima aseguró que el atacante utilizó una manopla metálica, incluso habría intentado cubrirle el rostro con una prenda de vestir mientras continuaba golpeándolo.

Romero quedó ensangrentado y en ese momento, una mujer que se encontraba en el lugar dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica. Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que trasladó al conductor al Hospital Central de Pilar.

Allí confirmaron que el hombre tenía una triple fractura en el pómulo derecho con desplazamiento, además de múltiples traumatismos faciales.

chofer

“Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa algo así. No había necesidad de hacerme esto. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, expresó Romero. Y contó que continúa con el rostro inflamado, tiene dificultades para alimentarse y sufre problemas de visión por los golpes.

El agresor está prófugo

La denuncia por la brutal golpiza fue radicada en el Destacamento de Agustoni y la investigación quedó en manos de las autoridades de Pilar.

Tras una presentación realizada ante los delegados sindicales y representantes de la empresa, el chofer entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del colectivo para facilitar la identificación del agresor, pero según confirmaron aún permanece prófugo.