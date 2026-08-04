El video de un senador al volante que desató la polémica: ¿Qué infracciones de tránsito cometió?

Las imágenes fueron compartidas por el propio legislador en sus redes sociales y generaron un fuerte repudio entre los usuarios.

Escándalo en Santa Fe luego de que se viralizara un video de un senador tomando mate y usando el celular mientras manejaba. Fue el propio funcionario quien subió el video que causó fuerte repudio en las redes sociales.

Se trata del senador provincial por el departamento de San Javier, Oscar Dolzani .

Como era de esperarse, el video en el que se lo ve al funcionario cometiendo la imprudencia desató una ola de comentarios negativos. Después de las repercusiones Dolzani compartió un descargo pidiendo disculpas.

En las imágenes se lo observa manejando por una carretera con el mate en una mano y el celular en la otra mientras la persona que viajaba en el asiento del acompañante, lo grababa.

El funcionario sonreía, bailaba para la cámara y elegía canciones para reproducir en el estéreo. Si bien en un paneo de quién filma, se observa que no había otros autos a la vista en el camino, el accionar del conductor fue imprudente.

Algunos medios locales indicaron que no se trató de un simple descuido, sino de una estrategia por parte del legislador para levantar su perfil mediático.

Lo cierto es que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe le comunicaron al funcionario que lo que hizo está mal, y le explicaron las razones por las cuáles no se tiene que hacer.

El descargo del senador imprudente

“Errar es de humanos y rectificar es de sabios”, escribió Oscar Dolzani, junto a un video en el que reconoció la imprudencia.

“En virtud de un video que se hizo viral hace unos días en el que yo iba conduciendo, escuchando música con el teléfono en una mano y el mate en la otra, con el volante, quiero decir que está totalmente mal”, comenzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dolzani Oscar (@oscardolzani)

“Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que pedir disculpas y reconocer los errores es de valientes, me creo en este momento muy valiente, porque la verdad es que he hecho algo muy malo que no se debe hacer”, agregó.

Por último, el legislador reconoció que su accionar fue peligroso: “Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie en el frente y que no andaba nadie, está mal, muy mal”. Y cerró: “Somos seres humanos y nos equivocamos”.

Video: manejaba por los médanos de Pinamar usando el celular

En otro caso de uso del celular al volante, la Justicia sancionó a un conductor por una maniobra riesgosa registrada en Pinamar. El hombre manejaba una camioneta por los médanos mientras usaba el celular para filmar a su hijo menor y a su esposa que circulaban en cuatriciclos.

Conducía y grababa a su hijo y su mujer que andaban en cuatriciclo en los médanos de Pinamar.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducirde Marcos Palacios al comprobar “una conducta de extrema imprudenciamientras circulaba en los médanos de Pinamar”, ocurrió en el mes de enero, plena temporada veraniega donde la zona es muy concurrida”.

La medida establecida fue determinada luego de que se registró al acusado cuando manejaba una camioneta y filmaba con su celular a su esposa y a su hijo menor mientras circulaban en cuatriciclos, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario y poniendo en peligro a terceros.