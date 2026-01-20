Video: manejaba por los médanos de Pinamar usando el celular y lo multaron

El conductor filmaba a su hijo y a su esposa en cuatriciclos mientras circulaba con su camioneta.

Conducía y grababa a su hijo y su mujer que andaban en cuatriciclo en los médanos de Pinamar.

La Justicia sancionó a un conductor por una maniobra riesgosa registrada en Pinamar . El hombre manejaba una camioneta por los médanos mientras usaba el celular para filmar a su hijo menor y a su esposa que circulaban en cuatriciclos.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de Marcos Palacios al comprobar “una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en los médanos de Pinamar”.

La medida establecida fue determinada luego de que se registró al acusado cuando manejaba una camioneta y filmaba con su celular a su esposa y a su hijo menor mientras circulaban en cuatriciclos, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario y poniendo en peligro a terceros.

A su vez, otro punto del escrito señala que los cuatriciclos “no contaban con antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas”

Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta

También se remarcó que “la mujer circulaba sin casco y que el niño estaba expuesto a una situación de riesgo extremo”.

Un punto sumado al informe es que el infractor utilizaba los mismos vehículos que comercializa para realizar las maniobras temerarias y que no registra rodados a su nombre, situación que también fue considerada en la evaluación administrativa.

“Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte.

¿Te pueden multar por tomar mate en el auto?

Tomar mate en el auto es parte de la típica escena de las rutas argentinas. Termo apoyado en el asiento, un par de bizcochitos y muchos kilómetros por delante. Pero esa costumbre tan arraigada ya no es inocente en todo el país: en algunas jurisdicciones te pueden multar por tomar mate en el auto y las cifras de las infracciones no son para nada simbólicas.

El punto central no es la bebida en sí, sino cómo impacta en la conducción segura. La normativa nacional de tránsito exige que el conductor mantenga el dominio efectivo del vehículo y circule con las dos manos en el volante, salvo excepciones puntuales como el cambio de marcha. Cuando una mano pasa al mate, a la bombilla o al termo, aparece la discusión legal sobre si se deja de tener pleno control del auto.

Mate. Auto

A partir de esa interpretación, algunas provincias avanzaron con regulaciones más duras y consideran que cebar o tomar mate al manejar es una forma de manejo inseguro. El resultado son multas que pueden incluso superar los $400.000, según el valor de las unidades fijas vigente en cada distrito.

Además, los controles ya no dependen solo de que un inspector detenga al vehículo. En ciertos lugares, la conducta puede quedar registrada en cámaras de seguridad y el acta llega después al domicilio del titular del vehículo. Es decir, el conductor tal vez ni se entera en el momento de que ese mate de ruta terminó convertido en infracción.

¿En qué lugares te pueden multar por tomar mate en el auto?

Hay dos provincias que ya sancionan con fuerza este tipo de conducta. En Mendoza, tomar mate mientras se maneja se encuadra como falta grave. La reglamentación provincial exige que el conductor mantenga el dominio total del vehículo con ambas manos en el volante y considera que cebar o beber la infusión incumple esa condición. La sanción llega a 1000 unidades fijas, que según el valor actualizado de la UF representan una multa que puede ubicarse en torno a los $400.000 ó $500.000.

Prohibido tomar mate

En Córdoba, la normativa también castiga al conductor que toma mate al volante, bajo la figura de “manejo inseguro”, donde se agrupan otras prácticas como fumar o hacer movimientos que quiten atención al tránsito. Allí la infracción equivale a 20 unidades fijas, con montos que rondan entre $25.000 y $35.000, de acuerdo con el valor provincial de la UF.

En ambos casos, la lógica es la misma: cada vez que el conductor suelta el volante para sostener el mate o el termo, disminuye su capacidad de reacción. Por eso, las autoridades encuadran esta costumbre dentro de las conductas que aumentan el riesgo de siniestros, al mismo nivel que otras distracciones habituales en el habitáculo.