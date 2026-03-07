Quién es el nuevo integrante que se suma al equipo económico de Luis Caputo

El ministro de Economía anunció la llegada de un exsenador uruguayo con trayectoria internacional a su gabinete.

Este sábado, a través de sus redes sociales, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , anunció una nueva incorporación a su equipo. Se trata de un economista con trayectoria internacional que se integrará a su gabinete, en el marco de los recientes cambios dentro del Gobierno.

El funcionario comunicó la incorporación a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el economista uruguayo Ernesto Talvi se sumará a colaborar con el equipo económico.

En el mismo mensaje, Caputo destacó la trayectoria y reputación del economista y aseguró que su experiencia y visión “serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2030327266501136793&partner=&hide_thread=false Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico.



Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina. — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2026

La reciente incorporación se da en medio de versiones sobre una posible salida del economista chileno José Luis Daza, actual viceministro. Su nombre ha sido mencionado como potencial integrante del futuro gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. No obstante, desde el Ministerio de Economía evitaron confirmar cambios y señalaron que, por el momento, el equipo se mantiene sin modificaciones.

La trayectoria del economista uruguayo

Ernesto Talvi combina una extensa trayectoria académica con un fuerte paso por la política de su país. En 2018 decidió involucrarse de lleno en la vida partidaria y fundó el sector liberal-progresista “Ciudadanos” dentro del Partido Colorado.

Antes de sumarse a colaborar con el equipo económico argentino, se desempeñaba como investigador visitante en el Americas Institute at Georgetown University, en Washington, espacio dirigido por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner. Además, participa como investigador en el Real Instituto Elcano y anteriormente estuvo vinculado a la Brookings Institution, donde trabajó en iniciativas vinculadas a la política económica y social para América Latina.

Su paso por la política uruguaya incluyó la candidatura presidencial, una banca como senador electo y el cargo de canciller durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque en 2021 decidió retirarse de la actividad política.

En el plano académico, es doctor en Economía y máster en Finanzas por la University of Chicago, además de licenciado en Economía por la Universidad de la República.

Experiencia en comercio internacional

Además de su paso por la política y la investigación, Ernesto Talvi desarrolló trabajos vinculados al comercio global y a la relación económica entre regiones. Por su trayectoria, podría aportar especialmente en temas de integración comercial y acuerdos internacionales.

En un estudio publicado a fines del año pasado por el Real Instituto Elcano, el economista analizó el vínculo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí planteó que el escenario internacional atraviesa una reconfiguración marcada por tensiones geopolíticas y tendencias proteccionistas, lo que está llevando a distintos bloques a reforzar sus acuerdos comerciales y sus cadenas de suministro.

ernesto-talvi

En ese contexto, Talvi sostiene que América Latina puede convertirse en un socio estratégico para Europa, especialmente por sus recursos naturales, su potencial energético y la posibilidad de desarrollar cadenas productivas de mayor valor agregado entre ambas regiones.