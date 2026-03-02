Luis Caputo anticipó que la inflación vuelve a bajar en febrero y es optimista con llegar a cero este año

El ministro de Economía aseguró que el IPC podría registrar su primera desaceleración en más de seis meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se mostró optimista y afirmó que en febrero la inflación será más baja que en enero . Según explicó, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría cortar una racha de casi seis meses consecutivos de aumentos.

En el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) consta que enero de 2026 cerró con una inflación del 2,9% con respecto a diciembre de 2025 , por lo que fue el quinto mes consecutivo en alza con una variación interanual del 32,4%.

Sobre esos datos, varias consultoras del sector privado vaticinaron que la inflación de febrero de 2026 podría llegar hasta un 3% , lo que marcaría una alza sostenida en los últimos seis meses.

Tras asegurar que "bajar la inflación a un dígito a otros países les llevó de 8 a 20 años", el Ministro de Economía de Javier Milei indicó cuál es el rumbo que espera Casa Rosada del Palacio de Hacienda: "Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0". "Sino, será más tarde", convino relajado.

De paso, Luis Caputo se refirió durante su participación en el canal de streaming de El Cronista a la posibilidad de modificar la ley vigente -que data del 2001- para que los bancos puedan "echar mano" de los ahorros de la gente.

inflacion ipc precios supermercados

Caputo subrayó que "lo importante" es encontrar cómo "canalizar el ahorro de los colchones de la gente para que eso vaya a préstamos y motorice la economía" porque "tenés una ley que de alguna manera le impide a los bancos que, con los depósitos de la gente, le preste dólares a los que no son generadores de dólares".

La Ley 25.466/2001, de Intangibilidad de Depósitos, dispone en sus artículos 1 y 2 que el Estado Nacional no podrá en ningún caso alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras para los depósitos en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo o a la vista.

La norma había sido promulgada en septiembre de 2001, pero apenas tres meses después la realidad era completamente opuesta: en diciembre, los bancos actuaban en sentido contrario y el entonces presidente, Fernando de la Rúa, abandonaba la Casa Rosada en helicóptero en medio de la crisis.