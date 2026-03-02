Fue detenido un celador por abusar de la adolescente que se atrincheró en una escuela de Mendoza

A 6 meses de aquel episodio, la menor aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte de una persona vinculada a la institución.

En septiembre del año, una adolescente de 14 años de Mendoza fue protagonista de un momento de mucha preocupación y tensión. Se atrincheró en la escuela, llevó un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos . Luego de seis meses de aquel momento, hubo avances en la causa.

En las últimas horas, se conoció que el viernes pasado un celador fue detenido en la ciudad mendocina de La Paz, tras ser acusado de abuso sexual contra la adolescente que se atrincheró con un arma durante 5 horas, atemorizando a las autoridades de la institución y sus compañeros.

La medida fue ordenada por la fiscal Laura Nieto, luego de que la menor reiterara ante el Equipo Técnico Interdisciplinario ( ETI ) que había sido víctima del empleado.

Los primeros días luego del episodio, tomó fuerza la hipótesis de que la menor hubiera sufrido bullying por parte de sus compañeros. También se habló de la posibilidad de que hubiera atravesado una situación de grooming, e incluso conflictos con una profesora que la habría desaprobado en un examen.

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y disparó dos veces

En las primeras entrevistas realizadas por el ETI, la adolescente había mencionado un posible abuso, aunque su relato no resultaba del todo claro. Con el paso de los meses, y tras nuevas intervenciones del área de salud mental, la menor volvió a señalar directamente al celador como responsable de un abuso sexual.

Según fuentes judiciales, el día en que ingresó armada a la escuela lo habría hecho con la intención de buscarlo, aunque el hombre no estaba presente porque se encontraba de franco.

Los investigadores prevén tomarle una nueva declaración a la adolescente en cámara Gesell, un procedimiento clave para resguardar su integridad y obtener detalles que permitan avanzar en el expediente.

Escuela La Paz Mendoza

¿Cómo empezó este alarmante episodio en una escuela de Mendoza?

El 10 de septiembre del año pasado la adolescente de 14 años acudió con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz, provincia de Mendoza. Llevó una pistola 9 milímetros que le había robado a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis.

Una secretaria del colegio reveló que efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

Los compañeros de la menor brindaron declaraciones por los momentos de tensión ocurridos. Al parecer, la menor habría ido al baño de la escuela y salió con el arma de 9 mm cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

La secretaria del establecimiento, según consignó Diario Uno, fue en búsqueda de su padre, pero aseguró que la reacción de la alumna no fue buena. "Se quiso autolesionar en ese momento y se tuvieron que llevar a su padre", dijo.

Mendoza. una adolescente se atrincheró con un arma en la escuela

En el lugar se llevó a cabo un intenso operativo de contención, y luego de varias horas, entregó el arma. La menor fue trasladada en ambulancia a un hospital local y desde entonces, su caso fue seguido con detenimiento para garantizar su integridad.