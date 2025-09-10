Después de 5 horas atrincherada en la escuela, la chica de 14 años entregó el arma

La policía afirma que controló la situación. Qué se sabe hasta el momento.

Una adolescente de 14 años de la escuela secundaria fue protagonista de un momento de mucha preocupación y tensión. Llevó un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos.

La joven estuvo atrincherada en el establecimiento durante más de cinco horas, por lo que se levantó un operativo de seguridad para evacuar al resto de los estudiantes del colegio Marcelino Blanco del departamento de La Paz, provincia de Mendoza.

Según trascendió, es hija de un policía, a quien le habría quitado su arma reglamentaria. Pero además indicaron que la menor venía siendo víctima de bullying hace varios días "por un video".

¿Cómo empezó este alarmante episodio en una escuela de Mendoza?

Medios locales realizaron una reconstrucción de los hechos hasta el momento. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 horas, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio.

Una secretaria del colegio reveló que efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

Los compañeros de la menor brindaron declaraciones por los momentos de tensión ocurridos. Al parecer, la menor habría ido al baño de la escuela y salió con el arma de 9 mm cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

La secretaria del establecimiento, según consignó Diario Uno, fue en búsqueda de su padre, pero aseguró que la reacción de la alumna no fue buena. "Se quiso autolesionar en ese momento y se tuvieron que llevar a su padre", dijo.

"Cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves"

A las 11.30 horas aproximadamente, al establecimiento arribaron el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial habían informado que estaba trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas" al tiempo que pidieron a los medios de comunicación evitar acercarse al lugar, ya que "cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves". Además, habían anticipado la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros equipos técnicos del propio ministerio.

"El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo", cerraron.

En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial por el caso.