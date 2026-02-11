La inflación de enero sorprendió: ¿volverá a subir la inflación en 2026?

A pesar de que hace dos años el Gobierno nacional cerró todas las vías de emisión de dinero, los precios comenzaron a acelerar nuevamente.

El recrudecimiento de la i nflación a 2,9% en febrero pone en duda la fortaleza del propio gobierno, que enfrenta un drama: a pesar de mantener estable la cantidad de dinero en circulación, no hay demanda de pesos, l o que hace que los postulados sobre que el efecto de la política monetaria es de 24 meses, período tras el cual se "desploman" los precios, pasan a estar en el ojo de la tormenta.

Es lo que el presidente Javier Milei ha venido prometiendo en estos meses. S u primera estimación era de 18 meses, pero luego paso a 24 porque no se termina de consolidar la baja. De hecho, la inflación del 3 2% anual es la misma que el promedio del último gobierno peronista. L a explicación liberal es que si bien la cantidad de plata sigue siendo la misma, no sube la demanda de moneda. Es difícil que ello ocurra con una actividad estancada.

Por eso, la suba de la inflación, no solo puede afectar la credibilidad del gobierno, sino también del programa económico. El ajuste permanente muestra sus límites. Cada elección o cada elemento fuero de lo normal genera incertidumbre que incrementa la demanda de dólares, lo que hace que caíga mas la demanda de pesos.

milei preocupado.jpg

Hay una claro freno de la desinflación

Según Leonardo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) el dato de enero «supera las expectativas del REM (2,4%) y marca una clara detención del proceso de desinflación y se ve un proceso de aceleración en los precios. La presión sigue firme».

"Subieron 4,7% en el mes (5,1% en GBA), con fuerte impacto en carnes, verduras y productos frescos. Esto golpea directamente el bolsillo y la percepción social de la inflación. Mucho cuidado acá, pega en el centro de gravedad del gobierno", advierte el economista.

Anzalone indica que "un punto de alivio relativo: el IPC Núcleo fue 2,6%, apenas por debajo del general y en línea con lo esperado. Además, precios regulados subieron 2,4%, mostrando un ancla…febrero arrancó con suba de regulados ¿cómo pegará en el próximo IPC?"

INDEC.jpg El Gobierno decidió postergar la nueva medicion de la inflación del INDEC.

El especialista planteó; "la tendencia de fondo es preocupante: 8vo mes consecutivo de subas. Registro mensual más alto desde marzo 2025. 4to mes seguido de aceleración interanual. Hay todavía una inercia e indexación muy fuertes que cuesta romper".

"En síntesis: dato malo, con algo de alivio en núcleo, pero alimentos muy tencionados y una inflación que se resiste a ceder. La pregunta ahora es si se podrá romper esta inercia o si los próximos meses seguirán sorprendiendo al alza. Me preocupa la dinámica, sobre todo tarifas", señala Anzalone.

Se demora llegar a una inflación que empiece con 1%

Ivan Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso planteó que «volvieron a ser protagonistas los alimentos y bebidas, empujados principalmente por las verduras. También subieron mucho restaurantes y hoteles. Es decir, hubo un fuerte componente de estacionales».

"La ‘buena’ noticia es que la inflación núcleo bajo por primera vez desde septiembre y que se ubicó por debajo del nivel general. El IPC-CABA dio más alto porque el ajuste de tarifas pega principalmente en el AMBA, con lo cual el dato de IPC nacional tiene sentido que esté por debajo del de CABA", indicó.

compra ticket supermercado generica -VALIDA 1200-

Cachanosky dijo que "hay una señal de alerta de que la demanda de pesos no está restablecida. Eventualmente la inflación va a ir consolidándose a la baja porque no se ve emisión monetaria, pero el proceso de desinflación podría ser más lento de lo esperado".