Inflación para arriba: en la primera semana de febrero saltaron los precios de los alimentos

Hay consultora que registraron en supermercados un incremento inusual crecimiento como no se ve desde enero de 2025 para una semana.

La sensación del público es de una inflación anual al 31%.

Durante la primera semana de febrero el precio de los alimentos tuvo un fuerte salto , de acuerdo con mediciones hechas por consultora privadas. El movimiento p odría repercutir en niveles de inflación para el segundo mes también en niveles del 2%.

La c onsultora LCG r egistró un fuerte in cremento intrasemana del 2,5%, que es la suba más alta desde enero de 2025 para un período de siete días. La suba puede reflejar un reacomodamiento de precios de parte de las empresas proveedoras.

Es de recordar que LCG mide 8000 precios de 5 cadenas de supermercados a nivel nacional, mediante tecnología scraping (captura de datos publicas en internet).

En canal del supermercadismo tiene límites, ya que del total del consumo retail el 70% se lleva a cabo en comercios de cercanía, y autoservicios chinos, que no publican precios en portales.

LCG-FEB-1RA-SEMANA

El informe de la primera semana marca que el incremento del 2,5% de la primera semana de febrero se produce tras 10 semanas seguidas de subas por debajo del 1%.

Lo que más subieron fueron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con el 7,5%; y los panificados, con el 6 %. Un peldaño abajo quedaron los lácteos con el 2,5%. Estos rubros ponderan mas que otros en la estructura del indice y por eso el resultado final fue un incremento por encima de lo normal hasta ahora.

De cuánto es la inflación que “siente” la gente

El gran dilema en las estadísticas es que el público considera que no forma parte de su promedio personal. Entonces cree que los datos no son correctos. Por lo tanto, existe una especie de “sensación” de la gente.

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, tiene un “termómetro” para ello. Es Indice de Expectativas de Inflación. Se le pregunta al público cuánto supone que será la suba de precios en 12 meses para adelante.

El resultado de enero fue que el Gran Buenos Aires presenta expectativas de inflación de 35%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 33,5%, y el Interior del país, con 29,5%.

En comparación con diciembre —cuando los valores fueron 36,3% en GBA, 35,0% en CABA y 32,6% en el Interior— se observa una disminución en todas las regiones, siendo más marcada en el Interior del país. Los datos indican que en promedio el público percibe una suba mensual de poco mas del 2%.

Otra estimación privada

Para la consultora Analytica durante la primera semana de febrero se registró una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,6%.

Para el nivel general de precios proyecta una suba mensual del 2,2% durante febrero

analytica-feb-1ra semana

Para esta consultora. el mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en verduras (+9,2%) y frutas (+3,2%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los otros alimentos (+1,3%) que incluye snacks, salsas, condimentos, etc. y aguas, gaseosas y jugos (+0,4%).