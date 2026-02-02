Debuta el nuevo índice de inflación: ¿Subirán o bajarán los precios este año?

Está elaborado con la canasta de consumos del 2017/2018, en la que hay un mayor peso de los rubros de servicios. Cuál es la estimación del Gobierno.

El próximo martes 10 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, elaborando en base a la canasta de consumo relevada en 2017 y 2018, con nuevos ponderadores actualizados.

Aunque la manera de relevar los precios de parte de los agentes del organismo será la misma, lo que va a cambiar es la importancia que se asigna a los rubros que componen el mismo. Habrá más peso de servicios y se agregará el rubro Seguros y Servicios Financieros, y el rubro alimentos perderá importancia.

De ese modo, el IPC Nacional Urbano va a aproximarse más a la sensación del público que tiende a pensar que la inflaciones más alta de la que informe el gobierno. De hecho, con los nuevos ponderadores los valores pueden resultar un par de puntos mas altos.

Cuánto pesará cada rubro en el nuevo IPC

En el nuevo IPC los alimentos explicarán el 22,7%, mientras que hasta ahora eran el 26,9%.En cambio Vivienda y Agua sube al 14,9%, frente al 9,4% actual.

Inflacion Supermercado Generica

Transporte pasa a 14,3% frente al 11% actual y Salud, 9,1% contra el 8%. Prenda de vestir y calzado cambia de 9% a 6,8%; Recreación de 7,3% a 8,6%; Comunicaciones 2,8% a 5,1% y Educación de 2,3% a 3,1%.

Las tarifas como política antiinflacionaria

La consultora Qualy plantea que el cambio le entrega más herramientas al gobierno para tratar de estabilizar los precios.

“Dado que la fijación de tarifas es responsabilidad del gobierno nacional, este –tanto la presente administración como cualquiera de las futuras– podrá usar la actualización de tarifas como ‘herramienta antiinflacionaria’ de manera más directa, demorando o adelantando los ajustes tarifarios para ‘acomodar’ el aumento del IPC a sus objetivos de política”, indica el reporte.

Además plantea que “al reducirse el peso de los alimentos, el IPC se vuelve menos vulnerable a la volatilidad de factores climáticos y estacionales (especialmente en frutas, verduras y carnes), así como a la de los commodities internacionales (sobre todo en aceites, panificados y pastas)”.

¿Subirá la inflación?

Si se sigue elaborando el índice de inflación con la metodología vigente a enero, el IPC del primer mes habría bajado al 2,5% aproximadamente, desde el 2,8% de diciembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en una charla que mantuvo para una radio de Buenos Aires que el dato de enero será cercano al 2,5%.

dinero efectivo precios inflacion generica

Según indica la Fundación Libertad y Progreso, en enero, el IPC LyP proyecta un avance del 2,6 % mensual, lo que se ubicaría levemente por debajo del 2,8% obtenido en diciembre.

“De confirmarse esta cifra, la inflación interanual se ubicaría en 32,1%, evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre. No obstante, a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual”, señala el estudio.

Otras consultora considera que habría que esperar hasta marzo para comenzar a ver datos de inflación que arranquen con menos de 2%.