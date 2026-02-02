Cuatro días seguidos sin bancos en Argentina: qué trámites suspenderán

El parate alcanza a todas las sucursales del país y obliga a reprogramar gestiones claves.

Durante cuatro días, no se podrá realizar ningún tipo de operación que requiera atención presencial en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) confirmó que no habrá atención al público en los bancos de todo el país durante cuatro días seguidos .

La medida, de cumplimiento obligatorio para entidades públicas y privadas, forma parte del calendario oficial de feriados bancarios y afectará la realización de trámites presenciales y algunas operaciones habituales.

La medida estará vigente durante el lunes 16 y el martes 17 de febrero , en el marco de los feriados nacionales de Carnaval , y supondrá la suspensión total de la atención en sucursales.. Estos días se sumarán al sábado 14 y domingo 15 - que habitualmente están cerrados- pero extenderá la falta de atención presencial en todos los bancos.

La disposición surge de la Comunicación 99321, donde el BCRA detalla el calendario que regula el funcionamiento del sistema financiero durante el año.

¿Qué implica el cierre de los bancos por Carnaval?

El receso afecta solo a la atención presencial. Si bien las sucursales no abrirán, los usuarios podrán seguir operando a través de los canales digitales y los sistemas automatizados.

Cajeros automáticos

Los servicios de los bancos que estarán disponibles durante el feriado:

-Cajeros automáticos: extracción de efectivo, depósitos, consulta de saldos y otras gestiones.

-Home banking: transferencias, pagos de servicios, movimientos de cuentas y operaciones habituales.

-Aplicaciones bancarias: envíos de dinero, pagos con QR y consultas.

-Medios electrónicos: uso normal de tarjetas de débito y crédito.

-Billeteras virtuales: operaciones sin restricciones.

En la práctica, solo se detiene la atención humana. El resto del sistema continúa activo.

¿Qué dice la normativa del Banco Central?

El BCRA publica cada año un calendario que define qué días las entidades financieras deben cerrar sus puertas. En el documento oficial figuran los feriados inamovibles, los trasladables y los días no laborables con fines turísticos.

Para febrero, la autoridad monetaria incluye:

-Lunes 16: Carnaval

-Martes 17: Carnaval

Es una obligación para todas las entidades respetar estas fechas sin excepción.

Todos los feriados del 2026

Febrero

Marzo

-Lunes 23: día no laborable turístico

-Martes 24: Día de la Memoria

Abril

-Jueves 2: Veteranos y Caídos de Malvinas / Jueves Santo

-Viernes 3: Viernes Santo

Mayo

-Viernes 1: Día del Trabajo

-Lunes 25: Revolución de Mayo

Junio

-Lunes 15: Güemes (trasladado)

-Sábado 20: Belgrano

Julio

-Jueves 9: Independencia

-Viernes 10: feriado turístico

Agosto

-Lunes 17: San Martín

Octubre

-Lunes 12: Diversidad Cultural

Noviembre

-Lunes 23: Soberanía Nacional (trasladado)

Diciembre

-Lunes 7: feriado turístico

-Martes 8: Inmaculada Concepción

Viernes 25: Navidad

La decisión del Gobierno con el finde largo de Carnaval

A través del calendario oficial del Ministerio del Interior se confirmó qué ocurrirá con las fechas de Carnaval en 2026. Allí se establece cuándo y a quiénes les corresponden los descansos extendidos.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

Los feriados trasladables son aquellos que, con fines turísticos, pueden moverse al lunes previo o posterior.

Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero fueron declarados feriados inamovibles, lo que impacta tanto en la organización laboral como en el turismo. Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Así, el próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.