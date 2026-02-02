Una familia quedó varada 10 horas en la ruta 2 y cobrará una indemnización millonaria

El hecho ocurrió cuando regresaban de Mar del Plata y no recibieron asistencia mecánica. La aseguradora y su prestadora fueron condenadas.

Quedaron varados en la Ruta 2 y, al no recibir auxilio de su compañia aseguradora, recibirán un compenzación económica.

Una familia que regresaba de Mar del Plata vivió una odisea de más de diez horas al quedar varada en la ruta 2 , a la altura de Maipú, sin recibir auxilio mecánico . El caso llegó a la Justicia de San Nicolás de los Arroyos, que condenó a la aseguradora y a la empresa prestadora del servicio a pagar una indemnización de un millón y medio de pesos por los perjuicios ocasionados.

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de enero del 2023. La familia volvía de Mar del Plata y se les quedó el auto Renault Sandero a la altura de Maipú. Llamaron a la grúa, pero la asistencia no apareció durante horas.

La aseguradora envió el auxilio alrededor de las 13, diez horas después del primer pedido de ayuda. Ahora, un fallo de la Justicia sostuvo que la demora fue "irrazonable" y que las empresas no lograron justificarla, "incumpliendo su obligación de brindar el servicio en un plazo adecuado".

En el fallo se estableció una indemnización "por daño moral", al considerarse que la espera generó angustia y desamparo. Sin embargo, el Tribunal rechazó el reclamo por daño punitivo y desestimó la demanda de dos acompañantes, al no poder acreditarse su presencia en el vehículo.

Los acarreos de vehículos suelen ser motivo de reacciones violentas.

Supermercado deberá pagar una millonaria indemnización

Otro caso del pago de una indemnización millonaria tiene como protagonista a un nene de años, que mientras estaba en un supermercado, se le cayó un cartel en la cabeza y lo lastimó.

La Justicia condenó a Walmart a pagar una indemnización de 4,6 millones de pesos por no garantizar la seguridad dentro del local.

El actual dueño de los locales que operaban bajo la marca Walmart en Argentina es el Grupo De Narváez, encabezado por el empresario Francisco de Narváez.

WALLMART

Qué dice el fallo que condenó al supermercado

El fallo fue dictado por la sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que revocó una sentencia de primera instancia que culpaba a los padres por lo sucedido y no al centro comercial, pero ahora le atribuyó toda la responsabilidad.

Según se pudo reconstruir en la causa, el hecho ocurrió el 8 de octubre de 2017, cuando T. se encontraba junto a su familia en el entonces supermercado Walmart de la localidad de Pablo Podestá, en el Gran Buenos Aires. De repente, mientras caminaba junto a su padre, un mobiliario de publicidad cayó sobre él y le provocó lesiones.

La resolución destacó que "el ordenamiento argentino en materia de relaciones de consumo reconoce un sistema protector y objetivo destinado a resguardar la salud, la seguridad y la integridad física de los consumidores y usuarios".

Agregó que "este sistema se construye sobre la base del deber de seguridad, previsto tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Defensa del Consumidor, así como de un régimen de responsabilidad objetiva, que se impone a todos los integrantes de la cadena de comercialización o de prestación del servicio".

De acuerdo con el fallo, los jueces Héctor Osvaldo Chómer y Alfredo Kölliker Frers condenaron solidariamente por el hecho al hipermercado y también a la aseguradora Sancor a abonar a los padres del menor los siguientes importes:

$1.500.000 en razón de la incapacidad física de T.

$1.000.000 en concepto del daño moral padecido por el niño

$2.000.000 para los progenitores como resarcimiento por el daño moral padecido por ellos mismos

$100.000 en concepto de gastos médicos, traslados, estudios y pericias

La resolución indicó que únicamente devengarán intereses en caso de falta de pago dentro de los diez días de firmada la sentencia.