¿Cuándo entran en circulación los nuevos DNI y pasaportes?: los precios para realizarlos

El Ejecutivo actualizó la presentación de los documentos de identidad para adaptarlos a estándares internacionales. A partir de cuando se utilizarán.

La disposición del RENAPER incorpora cambios técnicos y visuales en el DNI electrónico y pasaporte para adecuarlo a los estándares internacionales.

El Gobierno Nacional oficializó una serie de modificaciones profundas en la presentación y confección del DNI y el Pasaporte . La medida busca modernizar los sistemas de identificación, ajustándolos a los estándares de seguridad que rigen a nivel global.

Esta actualización es parte de un plan estratégico del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para fortalecer la identidad digital de los ciudadanos. El objetivo principal es que los documentos argentino s sean prácticamente imposibles de falsificar , utilizando tecnología de última generación en su impresión y en el almacenamiento de datos biométricos.

Estas nuevas versiones actualizadas del DNI y pasaporte quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y responden a exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) destacó que los cambios permitirán cumplir con la normativa internacional N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de tecnologías avanzadas en los documentos de identificación y viaje.

¿Cuándo entran en vigencia los nuevos documentos?

Según las disposiciones publicadas, este domingo 1° de febrero comenzaron a circular estos documentos que cuentan con mayores medidas de seguridad.

Para tener el nuevo documento es necesario solicitar un turno a través de la app "Mi Argentina" o acercarse a un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper.

De igual manera, el Ministerio del Interior aclaró que todos los DNI y pasaportes actuales siguen siendo aptos para viajar, votar y realizar cualquier tipo de trámite civil o comercial.

Nombre DNI Cambiar de apellido es un proceso legal que requiere fundamentos sólidos, controles judiciales y el cumplimiento de requisitos estrictos.

Otro de los grandes cambios en esta actualización es que se reforzó la personalización posterior del documento mediante imágenes láser cambiantes, repetición de la fotografía en formato de imagen fantasma y recubrimientos transparentes sobre el retrato.

El nuevo Pasaporte facilitará el ingreso a países con controles migratorios estrictos, ya que la tecnología del chip y la hoja de datos cumplen con los requisitos más exigentes del mundo. Esto reduce los tiempos de espera en las aduanas y brinda una mayor tranquilidad a los viajeros.

Cuánto sale el nuevo DNI y Pasaporte

Aunque todavía no se confirmó un aumento oficial en el costo de los nuevos documentos, es posible que los precios se ajusten con la implementación de los cambios, tal como sucede a lo largo del año con respecto a las variaciones en el costo de vida.

El trámite es gratuito para recién nacidos hasta los 6 meses de edad; pasado ese plazo, el costo es de $7.500. Los requisitos incluyen la partida de nacimiento certificada y, en casos especiales, documentación judicial o médica adicional.

Para renovar el DNI por pérdida, robo, cambio de domicilio o vencimiento, el proceso tiene un costo de $7.500 y se realiza en 15 minutos. Los menores de 14 años deben asistir acompañados por un padre, madre o tutor con su DNI vigente.

Respecto al precio del pasaporte, tiene un costo diferido según la urgencia y en algunos casos requiere el DNI vigente u anterior. El pasaporte regular cuesta $70.000 mientras que el exprés (dentro de 96 horas hábiles) se encuentra en los $150.000 y el pasaporte al instante (6 horas) $250.000.

Para menores de 18 años, se necesita autorización judicial o de los padres, según corresponda. El trámite también se gestiona con turno previo. Los documentos actuales mantendrán su validez hasta su vencimiento, sin necesidad de renovación inmediata.