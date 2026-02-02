Horror: 20 rugbiers golpearon a un chico a la salida del boliche y lo tiraron en una zanja

La víctima tiene 19 años y fue derivado a un hospital tras la salvaje agresión. Todo quedó grabado por personas que presenciaron el ataque.

Nuevamente un grupo de rugbiers quedó en el foco de atención, al protagonizar una salvaje golpiza a un joven de 19 años a la salida del boliche. Según el relato de la víctima y su familia, quienes realizaron la denuncia, un grupo de 20 personas lo atacaron este fin de semana.

El joven, identificado como Patricio Ledezma , juega en el Club Universitario de San Miguel de Tucumán. Según lo reconstruido por la policía, el sábado a la noche había salido con dos amigos en Tafí del Valle en Tucumán. Compañeros y conocidos que se encontraban en el lugar confirmaron que fue agredido al salir del boliche La Cañada.

Las circunstancias del brutal ataque aún son materia de investigación, pero de acuerdo a esos testimonios , entre los atacantes hay jugadores de rugby , y algunos de ellos fueron reconocidos como integrantes de un club de Huirapuca , en el sur de la provincia. El hecho se produjo en la previa del torneo Seven de Rugby .

La agresión quedó registrada por testigos que se encontraban en el lugar. A Patricio lo golpearon salvajemente, lo patearon cuando ya estaba tendido en el piso. y luego de la salvaje golpiza lo arrojaron a una zanja que estaba al costado de la calle.

Un joven denunció que fue golpeado salvajemente por un grupo de rugbiers al salir del boliche

La víctima de la golpiza habló sobre el ataque de rugbiers: "No me puedo mover"

Según informó el portal Contexto Tucumán, la golpiza solo se detuvo cuando cinco jóvenes intervinieron y lograron apartar a los atacantes para asistir a la víctima. Uno de sus amigos logró reconocer a dos de los atacantes y reveló que ya habrían sido señalados como posibles autores de otras agresiones en patota.

"Lo único que pretendo es que se sepa la verdad de lo que pasó. También quiero que muchos se enteren lo que ocurre en las calles", dijo Ledezma al medio local Vientos Tucumanos.

"Afortunadamente no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover", sumó tras haber permanecido internado debido a la gravedad de sus heridas.

tafi del valle tucuman

La víctima sufrió importantes lesiones debido al ataque: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y un severo traumatismo facial que le dejó el rostro desfigurado. Actualmente se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, los profesionales de la salud indicaron que deberá continuar con un seguimiento médico estricto.

La policía de Tucumán reveló que los rugbiers fueron identificados

El comisario general Joaquín Girvau, jefe de la Policía de Tucumán, este lunes se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo y uno de los temas que se abordó fue la golpiza que recibió Patricio. Respecto a esta situación, el comisario fue contundente: "Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios".

"La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta", detalló.

policia Jaldo tucuman

