Los trabajadores de la construcción recibirán la segunda y última cuota del acuerdo paritario , además de un bono extraordinario. Todos los montos de febrero 2026 .

UOCRA confirmó que cobran con el nuevo aumento salarial: cuánto es el sueldo en febrero de 2026

Los trabajadores de la construcción de todo el país cobrarán en febrero 2026 la segunda y última cuota del reciente acuerdo paritario alcanzado por su gremio, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) , con la Cámara Argentina de la Construcción ( Camarco ) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ).

Ambos son acumulativos y alcanzan a todas las categorías previstas en el convenio.

Además, se estableció el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona. En la Zona A, por ejemplo, los valores van desde $96.800 para ayudantes y serenos hasta $121.800 para oficiales especializados, y se incrementan en las zonas B, C y C-Austral. Estos bonos se abonarán en forma quincenal y estarán alcanzadas por aportes a la obra social.

Educación construcción de escuelas Neuquén La UOCRA acordó para febrero un incremento de 1,8%, a calcular sobre los ingresos de enero.

Cómo quedan los salarios de los empleados de la construcción en febrero 2026

Con el aumento estipulado para el segundo mes del año, así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.470 (por hora)

Oficial: $4.679 (por hora)

Medio oficial: $4.324 (por hora)

Ayudante: $3.980 (por hora)

Sereno: $723.032 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6.071 (por hora)

Oficial: $5.196 (por hora)

Medio Oficial: $4.793 (por hora)

Ayudante: $4.438 (por hora)

Sereno: $805.489 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $8.397 (por hora)

Oficial: $7.873 (por hora)

Medio Oficial: $7.597 (por hora)

Ayudante: $7.377 (por hora)

Sereno: $1.208.753 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.940 (por hora)

Oficial: $9.358 (por hora)

Medio Oficial: $8.648 (por hora)

Ayudante: $7.960 (por hora)

Sereno: $1.446.064 (mensual) construccion comisaria 52 centenario La escala salarial del sector dependerá de la tarea y de la zona del país donde se desempeñe.

De cuánto es el bono extra que recibirá cada categoría en febrero 2026

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla el pago de sumas mensuales no remunerativas para enero y febrero de 2026, que se liquidan de forma quincenal. Si bien no integran el salario básico, representan un refuerzo relevante en el ingreso de bolsillo de los trabajadores en un contexto de inflación moderada pero sostenida.

Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en el segundo mes del año con los aumentos acumulativos son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona Austral:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

construccion3.jpg Además del incremento porcentual, los trabajadores del sector recibirán en febrero un bono extra.

A quiénes alcanza el nuevo acuerdo paritario y hasta cuándo estará vigente

El entendimiento salarial anunciado por el gremio liderado por Gerardo Martínez alcanza a todas las categorías del convenio colectivo 76/75 y, por extensión, al 577/10, que regula actividades específicas como canalización, líneas, instalaciones y empalmes.

El acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, aunque las partes –gremio y cámaras empresariales- acordaron mantener activa una comisión de seguimiento para monitorear la evolución de las variables económicas y fijaron una nueva instancia de revisión para el 19 de febrero, cuando se definirán los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.