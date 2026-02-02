UOCRA confirmó que cobran con el nuevo aumento salarial: cuánto es el sueldo en febrero de 2026

Los trabajadores de la construcción recibirán la segunda y última cuota del acuerdo paritario, además de un bono extraordinario. Todos los montos de febrero 2026.
Los trabajadores de la construcción de todo el país cobrarán en febrero 2026 la segunda y última cuota del reciente acuerdo paritario alcanzado por su gremio, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
El entendimiento acordó un incremento bimestral:
- una suba de 2% para enero 2026 calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025,
- y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero.
Ambos son acumulativos y alcanzan a todas las categorías previstas en el convenio.
Además, se estableció el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona. En la Zona A, por ejemplo, los valores van desde $96.800 para ayudantes y serenos hasta $121.800 para oficiales especializados, y se incrementan en las zonas B, C y C-Austral. Estos bonos se abonarán en forma quincenal y estarán alcanzadas por aportes a la obra social.
Cómo quedan los salarios de los empleados de la construcción en febrero 2026
Con el aumento estipulado para el segundo mes del año, así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:
Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial especializado: $5.470 (por hora)
- Oficial: $4.679 (por hora)
- Medio oficial: $4.324 (por hora)
- Ayudante: $3.980 (por hora)
- Sereno: $723.032 (mensual)
Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $6.071 (por hora)
- Oficial: $5.196 (por hora)
- Medio Oficial: $4.793 (por hora)
- Ayudante: $4.438 (por hora)
- Sereno: $805.489 (mensual)
Zona C: Santa Cruz
- Oficial Especializado: $8.397 (por hora)
- Oficial: $7.873 (por hora)
- Medio Oficial: $7.597 (por hora)
- Ayudante: $7.377 (por hora)
- Sereno: $1.208.753 (mensual)
Zona Austral: Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $10.940 (por hora)
- Oficial: $9.358 (por hora)
- Medio Oficial: $8.648 (por hora)
- Ayudante: $7.960 (por hora)
- Sereno: $1.446.064 (mensual)
De cuánto es el bono extra que recibirá cada categoría en febrero 2026
Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla el pago de sumas mensuales no remunerativas para enero y febrero de 2026, que se liquidan de forma quincenal. Si bien no integran el salario básico, representan un refuerzo relevante en el ingreso de bolsillo de los trabajadores en un contexto de inflación moderada pero sostenida.
Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en el segundo mes del año con los aumentos acumulativos son los siguientes:
Zona A:
- Oficial especializado: $121.800
- Oficial: $112.200
- Medio oficial: $102.800
- Ayudante: $96.800
- Sereno: $96.800
Zona B:
- Oficial Especializado: $135.200
- Oficial: $124.600
- Medio Oficial: $114.100
- Ayudante: $107.500
- Sereno: $107.500
Zona C:
- Oficial Especializado: $187.000
- Oficial: $172.300
- Medio Oficial: $157.800
- Ayudante: $148.600
- Sereno: $148.600
Zona Austral:
- Oficial Especializado: $243.600
- Oficial: $224.400
- Medio Oficial: $205.600
- Ayudante: $193.600
- Sereno: $193.600
A quiénes alcanza el nuevo acuerdo paritario y hasta cuándo estará vigente
El entendimiento salarial anunciado por el gremio liderado por Gerardo Martínez alcanza a todas las categorías del convenio colectivo 76/75 y, por extensión, al 577/10, que regula actividades específicas como canalización, líneas, instalaciones y empalmes.
El acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, aunque las partes –gremio y cámaras empresariales- acordaron mantener activa una comisión de seguimiento para monitorear la evolución de las variables económicas y fijaron una nueva instancia de revisión para el 19 de febrero, cuando se definirán los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.
