Empleados de comercio cobrarán un bono extra hasta marzo 2026: de cuánto es el monto

Durante el primer trimestre de 2026, los empleados de comercio de todo el país cobrarán un bono extra que se añade a la suma fija ya establecida previamente y que se incorporará al salario básico a partir de abril 2026. Esto forma parte del nuevo acuerdo paritario alcanzado en el sector y opera como recomposición salarial.

El último entendimiento firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECyS ) y las cámaras empresarias establecía un aumento de 1% hasta diciembre pasado y un bono de $40.000 hasta enero , inclusive. Pero ahora, se fijó agregar otra suma fija de $60.000 , que se cobrará hasta marzo de 2026.

Además, se acordó extender hasta marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido pactada en junio de 2025 y se iba a pagar hasta enero de 2026. Por lo tanto , entre diciembre y marzo, los empleados de comercio recibirán $100.000 en bonos que en abril pasarán a formar parte de sus sueldos básicos . Mientras tanto, estas sumas se deben tener en cuenta para calcular el presentismo, vacaciones, aguinaldo o indemnizaciones.

Durante tres meses, los empleados de comercio recibirán $100.000 en concepto de bonos que luego se sumarán al salario.

Cómo quedan los salarios de todas las categorías de empleados de comercio con el bono de enero 2026

El acuerdo suscripto por FAECyS con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) no modificó las escalas. Por lo tanto, sumando el nuevo bono de $60.000 y la suma fija ya acordada de $40.000, así quedan los distintos salarios del sector desde diciembre:

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.113

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

empleados comercio portada.jpg El nuevo acuerdo paritario es hasta el 30 de abril, aunque hay cláusula de revisión para marzo.

Este esquema salarial tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, aunque las partes se comprometieron a reunirse en marzo para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Cuándo se cobra el nuevo bono y todo lo que hay que saber

El nuevo bono de $60.000 alcanza a todos los empleados del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y es obligatorio según lo establecido en el acuerdo paritario. Su pago se divide en cuatro cuotas (diciembre, enero, febrero y marzo) y puede no coincidir con el abono del sueldo habitual. Se estableció que se liquide entre el 1 y el 10 de cada mes. En el recibo de sueldo figurará como "Recomposición No Remunerativo-Acuerdo 2025".

Aunque esta suma fija se establece como no remunerativa, en la práctica sí lo es, ya que se toma en cuenta para el cálculo de varios conceptos, como presentismo, antigüedad, horas extra, feriados, vacaciones, Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y hasta despido sin causa.

El bono no genera aportes previsionales, por lo que no se descuenta jubilación ni PAMI. Sin embargo, sí corresponden descuentos específicos que el trabajador verá reflejados en su recibo. Estos son obra social y aportes sindicales.

Empleados-de-comercio-2.jpg Las dos sumas extra se incorporarán al salario a partir de abril.

Qué adicionales cobran los empleados de comercio

Todos los empleados de comercio pueden percibir adicionales por horas extra, presentismo, antigüedad y otros beneficios. En relación a la antigüedad, se suma un 1% del salario básico por cada año trabajado, tomando en cuenta tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.

En el caso puntual de las cajeras, esa categoría cuenta además con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. Dicho monto se calcula sobre el sueldo inicial y está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75. En las escalas salariales figura como un monto anual no remunerativo que se paga de forma trimestral vencida.