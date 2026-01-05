Así son los salarios de empleadas domésticas en enero 2026 con el bono incorporado: cuánto cobran

En el primer mes del año 2026 las trabajadoras del sector recibirán la última actualización paritaria. Además, tendrán un pago extra con un monto que dependerá de la categoría de cada empleado.

Los salarios que las empleadas domésticas cobrarán en enero de 2026 registran un nuevo aumento a partir de la la última variación prevista en la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además, el sueldo sumará, de forma no remunerativa, el bono de hasta $14.000 que se cobraba desde noviembre.

La medida, que representa una mejorar tanto en los ingresos mensuales como en el aguinaldo, vacaciones, aportes y contribuciones, impactará tanto en el personal mensualizado y en aquellas personas que cobran por hora. El texto fue publicado el 5 de diciembre en el Boletín Oficial.

Las modificaciones que se hicieron en el esquema salarial rumbo al año que inicia tienen como punto de partida las competencias de la CNTCP, el organismo que tiene a su cargo la definición de los salarios mínimos y condiciones laborales del personal comprendido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Casas Particulares .

En este escenario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores oficiales que deberán aplicarse a partir del salario que corresponde a diciembre de 2025.

Supervisor/a

Con retiro: $3.783,33 por hora /$471.956,01 mensuales

$3.783,33 por hora /$471.956,01 mensuales Sin retiro: $4.143,70 por hora/$525.712,99 mensuales

Personal para tareas específicas

Con retiro : $3.582,79 por hora/ $438.475,56 mensuales

: $3.582,79 por hora/ $438.475,56 mensuales Sin retiro: $3.926,84 por hora/$488.091,78 mensuales

Caseros

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 mensuales

Empleadas domésticas.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora /$427.821,61 mensuales

Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 mensuales

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 mensuales

Sin retiro: $3.383,54 por hora /$427.821,61 mensuales

De cuánto es el bono extraordinario de diciembre

La CNTCP dispuso también otorgar un pago adicional, de carácter no remunerativo, a los trabajadores del sector. La suma, que aplicó en noviembre y se repite en diciembre, depende de la carga horaria semanal de cada empelado:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

para quienes trabajen por semana $9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas por semana

para quienes trabajen por semana $6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

De acuerdo con la normativa, esos aportes extra deben abonarse junto con los salarios de noviembre y diciembre 2025. En este contexto, a partir de enero de 2026, "el pago de la suma no remunerativa adquirirá carácter remunerativo, incorporándose al salario, conforme las distintas categorías".

El adicional por zona desfavorable

La resolución de la CNTCP dejó en claro que "las adecuaciones salariales dispuestas por esta Resolución serán de aplicación en todo el territorio de la Nación". En este sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó además que continúa vigente el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. En estos casos, el monto salarial mínimo tiene una suba de un 30% respecto de la escala general.

Este beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

El adicional en cuestión toma como base el salario mínimo correspondiente a cada categoría y modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro, tanto para pagos por hora como para las remuneraciones mensuales.