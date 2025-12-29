Sueldos de diciembre por adelantado: confirman fecha de cobro de municipales de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes a diciembre, tanto para los trabajadores activos como pasivos.

La fecha de pago fue confirmada por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky . El funcionario confirmó que el cobro de los sueldos se concretará este martes 30 de diciembre. Destacó que el pago de los sueldos se realizará con recursos propios, sin ningún tipo de ayuda financiera, gracias al ordenamiento de las cuentas municipales y al superávit.

Al igual que para los trabajadores estatales de Provincia, la sorpresa en el último mes del año es que los sueldos no se cobrarán el último día hábil del mes, como es habitual, sino un día antes. Es que, con motivo de las Fiestas, el municipio se plegó al decreto 1691 emitido por el Gobierno provincial, que estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial Centralizada y Entes Descentralizados, para los días 31 de diciembre y 2 de enero de 2026.

Fernando Schpoliansky

El funcionario recordó además que el pasado 18 de diciembre se abonó el aguinaldo, por decisión del intendente Mariano Gaido. Por último, remarcó que "el aguinaldo impulsó el comercio de nuestra ciudad, en aquel momento fueron 2.600 millones de pesos que se volcaron en la plaza local, y ahora son 5.800 millones de pesos que antes de fin de año vuelven al circuito económico de la ciudad de Neuquén".

"Esto tiene un impacto muy significativo porque la mayoría de los salarios se destinan al consumo, eso es muy positivo y es muy bien recibido por los comercios de la ciudad", destacó Schpoliansky.

El último incremento salarial para los trabajadores municipales se aplicó en noviembre y fue del 3%, tal como surgió del acta acuerdo llevado adelante con Sitramune en marzo pasado, con vigencia hasta marzo del año que viene. "Lo hacemos con recursos propios, sin asistencia financiera. Tiene que ver con tener las cuentas ordenadas y superavit financiero, tal como nos ordenó el intendente Mariano Gaido", destacó.

El próximo aumento para estatales

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la suba correspondió a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

El acuerdo salarial 2025 es hasta enero próximo. De esta forma, todavía resta un último aumento salarial acordado. Se pagará con los sueldos de enero del 2026 y el incremento será en base a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.