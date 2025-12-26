Sueldo empleadas doméstica: los aumentos y extras confirmados para el 2026

Así quedaron definidos los aumentos y extras confirmados que perciben las empleadas domésticas para 2026.

En los primeros días de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para las empleadas domésticas. Así, los salarios de las empleadas domésticas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025. Entonces, ¿cuáles son los sueldos de las empleadas domésticas -con los aumentos y extras- en enero de 2026?

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector . En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En enero de 2026 , las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios -con aumentos y extras confirmados- que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.783,33.

Mensual: $471.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.143,70.

Mensual: $525.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.581,79.

Mensual: $438.478,51.

Sin retiro

Hora: $3.926,82.

Mensual: $488.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427.806,54.

Sin retiro

Hora: $3.783,33.

Mensual: $476.745,56.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.135,98.

Mensual: $384.722,14.

Sin retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427,806,54.

Empleadas domésticas. Sueldo.jpg Se estableció el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que, en el acuerdo paritario mencionado más arriba, también se estableció el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que se liquida de acuerdo a la siguiente tabla: