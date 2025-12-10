Aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobran las empleadas domésticas por 6 horas semanales en diciembre 2025

En este artículo, te contamos en detalle cuál es el salario mínimo de las empleadas domésticas –con aumento, bono y aguinaldo - por 6 horas semanales de trabajo en diciembre .

En los primeros días de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para las empleadas domésticas . Asimismo, en dicho acuerdo, se fijó el pago de un bono o suma no remunerativa para los meses de noviembre y diciembre de 2025 . Entonces, con aumento, bono y aguinaldo , ¿cuánto cobran de mínimo las empleadas domésticas por 6 horas semanales de trabajo en el último mes del año ?

Es oportuno recordar que, a partir de noviembre de 2025, los salarios de las empleadas domésticas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025 .

En diciembre de 2025 , el salario mínimo de una empleada doméstica que trabaja 6 horas semanales es de 122 mil pesos , con aumento, bono y aguinaldo incluidos .

Para llegar a este cálculo, se consideraron los siguientes factores:

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales (prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar) percibe los siguientes sueldos en diciembre de 2025, con el aumento del 1,3 por ciento señalado más arriba:

Con retiro

Hora $3.135,98.

Mensual: $384.722,14.

Sin retiro

Hora: $3.383,53.

Mensual: $427,806,54.

Si la empleada doméstica trabaja 6 horas semanales, en consecuencia cobrará un total de $3.136 x 6. Es decir $18.816 semanales. En consecuencia, el sueldo mensual se ubicará en los 75 mil pesos.

Por otro lado, el importe del bono para aquellas que trabajen menos de 12 horas semanales fue pautado en $6.000.

En concepto de aguinaldo (que representa el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre), el importe será de aproximadamente $40.800.

Así, se suman las tres cifras mencionadas precedentemente, el salario mínimo de una empleada doméstica que habitualmente trabaja 6 horas semanales es de 122 mil pesos, con aumento, bono y aguinaldo incluidos.

El Convenio establece un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales. Este adicional se abonará mensualmente a partir del 1° de septiembre de 2021. El tiempo de servicio a los fines de este adicional por antigüedad comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre del año 2020, sin efecto retroactivo.

Asimismo, este Convenio que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.