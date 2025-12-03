Escándalo en Diputados: se olvidó el micrófono abierto y lanzó comentarios lascivos sobre varias legisladoras

El legislador radical Gerardo Cipolini presidía la jura y deslizó varias expresiones repudiables. Cecilia Moreau salió al cruce y le exigió disculpas públicas.

Durante la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados , en la que juraron los nuevos legisladores electos, se generó una fuerte controversia por expresiones captadas por los micrófonos durante la transmisión oficial. Los comentarios fueron atribuidos al radical chaqueño Gerardo Cipolini , quien presidía el acto en su carácter de legislador de mayor edad.

Mientras se desarrollaba la jura de las diputadas electas, en la transmisión oficial se escucharon frases que salieron del micrófono de Cipolini que presidía la sesión. “¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!”; "¡Qué buena que está la peruca! y “¡Che, qué linda!” fueron las tres expresiones que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Rápidamente, la diputada de Fuerza Patria, Cecilia Moreau —vicepresidenta primera de la Cámara— solicitó públicamente una disculpa durante su intervención posterior.

Los repudiables exabruptos de un diputado durante la jura

Cipolini presidió la sesión en carácter de diputado más longevo presente, como establece el reglamento. Nacido en Chaco y afiliado a la Unión Cívica Radical desde 1962, fue intendente de Roque Sáenz Peña durante tres períodos y ocupa una banca en la Cámara desde 2019. Fue reelecto en 2023 y su mandato se extiende hasta 2027.

Luego de la jura, Cipolini cedió la presidencia al diputado Martín Menem, quien fue ratificado por mayoría para continuar al frente de la Cámara baja.

Cecilia Moreau salió al cruce

Tras la jura de autoridades, la diputada Cecilia Moreau se refirió directamente a uno de los episodios. “El presidente provisional, el diputado Cipolini, comentó ‘qué buena que está’, y eso está en todos los medios de comunicación. Creo que las mujeres somos mucho más que un cuerpo. Le pido con toda humildad que pida disculpas por esta declaración pública”, expresó.

Cipolini tomó la palabra para rechazar la imputación. “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles. Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho”, sostuvo. Además, manifestó: “Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas. De ninguna manera voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de ese tipo”.

Cecilia Moreau no le dejó pasar los exabruptos a Cipolini

Entre gritos y peleas, las polémicas juras de los nuevos diputados nacionales

Este miércoles juraron los nuevos diputados nacionales, electos el pasado 26 de octubre en Argentina. En la Cámara baja, La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque.

La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. En tanto, Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.

La ceremonia de jura comenzó con los integrantes del Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño y Romina del Plá. Ambos desataron un escándalo, al grito de: "¡fuera Trump de Venezuela y América Latina!", tildaron al Gobierno de "represor" y pidió por la libertad de Palestina. Lilia Lemoine, rápidamente, comenzó a los gritos y todo terminó en una discusión.