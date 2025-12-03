Entre gritos y peleas, las polémicas juras de los nuevos diputados nacionales

La Cámara Baja renovó 127 bancas y la ceremonia se vivió con gran intensidad. En el recinto se hicieron presentes Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios.

Este miércoles juraron los nuevos diputados nacionales , electos el pasado 26 de octubre en Argentina. En la Cámara baja, La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque.

La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. En tanto, Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.

La ceremonia de jura comenzó con los integrantes del Frente de Izquierda , con Nicolás del Caño y Romina del Plá. Ambos desataron un escándalo, al grito de: " ¡fuera Trump de Venezuela y América Latina!", tildaron al Gobierno de "represor" y pidió por la libertad de Palestina. Lilia Lemoine, rápidamente, comenzó a los gritos y todo terminó en una discusión.

La jura de diputados de Fuerza Patria giró alrededor de Cristina Kirchner

La jornada continuó con un ambiente tenso y acalorados gritos tanto por parte del peronismo/kirchnerismo como libertarios. Al turno de la jura de los diputados de Fuerza Patria, la Cámara Baja se inundó de gritos por parte de alfiles del gobierno, ya que muchos de ellos juraron por la "inocencia" de Cristina Fernández de Kirchner pidiendo así su libertad.

"Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino, por todos los que liberaron la Patria ¡Si juro!", exclamó la nueva diputada de Fuerza Patria, Vanesa Siley.

Muchos de sus nuevos compañeros de bancada tomaron la misma modalidad, de jurar tanto por Cristina como por Néstor Kirchner, los 30.000 desaparecidos o Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En todos los casos, los nuevos legisladores fueron abucheados por parte del oficialismo.

Cómo fue la jura de los diputados de La Libertad Avanza

Los cuatro referentes de LLA -los hermanos Milei, Adorni y Santilli- presenciaron la ceremonia desde uno de los balcones de la Cámara baja. En el marco de la felicidad de oficialistas y rechazo de la oposición, se llevó a cabo esta ceremonia que registró momentos de euforia, violencia y cánticos entre los diversos espacios mientras juraban y hacían polémicos gestos.

En el caso de la nueva diputada Virginia Gallardo, representante libertaria por Corrientes, realizó su juramento con su hija en brazos. Al tomar la palabra, expresó: "Como correntina, por la familia, las infancias y un futuro mejor para todos, sí juro".

Otro de los destacados fue Sergio "Tronco" Figliuolo, conductor del streaming oficialista Neura, fue uno de los nuevos ingresos a la Cámara que seguirá presidida por Martín Menem, según acordaron los legisladores.

Por último, otro que se llevó una ovación de los presentes fue el exministro de Defensa, Luis Petri. De una forma particular, el nuevo diputado mendocino juró "por la Constitución nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército argentino" y también patrona de su provincia.