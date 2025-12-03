El secreto de los celulares con batería eterna: dónde conseguirlos y cuánto cuestan

Los precios de los celulares con mejor batería varían según marca y tienda, pero todos destacan por su rendimiento energético.

La autonomía se volvió un criterio decisivo para elegir celulares . Las jornadas extensas, el uso constante de aplicaciones y la dependencia diaria del dispositivo generan una demanda sostenida por modelos capaces de resistir largas horas sin cargador. En este contexto, distintos fabricantes desarrollaron equipos orientados a prolongar la duración de la batería sin resignar rendimiento ni calidad de pantalla.

El Oppo A5 Pro 5G se posiciona como uno de los celulares más accesibles con buena autonomía. Su batería de 5800mAh marca una diferencia en el segmento y permite superar sin dificultad un día completo de mensajería, navegación y streaming. El dispositivo cuenta con tasa de refresco de 120Hz y certificación IP69 , elementos poco frecuentes en esta franja de precios.

dicas-para-economia-de-bateria-do-celular1.jpg Los celulares analizados muestran diferencias notorias en autonomía, con varios modelos capaces de superar dos días sin recarga.

Sus limitaciones aparecen en el chip MediaTek Dimensity 6300 y en la pantalla de baja resolución (1604 x 720), lo que lo vuelve algo lento en tareas exigentes. Aun así, para usuarios que priorizan duración de batería por encima de potencia bruta, el modelo cumple con creces. En Mercado Libre, el Oppo A5 Pro 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, acompañado por cargador y funda, figura a $682.999 dentro de la tienda oficial de Newsan.

Gama alta con resistencia: Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra e iPhone 17 Pro Max

Entre los modelos de alta gama, la autonomía también conforma un punto de distinción. El Samsung Galaxy S25 Ultra integra una batería de 5000mAh que puede atravesar días exigentes sin necesidad de recarga inmediata. El eficiente procesador Snapdragon 8 Elite contribuye a ese rendimiento. Además, el equipo ofrece siete años de actualizaciones de seguridad, pantalla de excelente calidad y funciones de IA Galaxy. En Mercado Libre, la versión de 256 GB en color negro titanio se encuentra a $1.782.200 en la tienda oficial Soy Gamer.

El Xiaomi 15 Ultra se destaca por su batería de 5410mAh, capaz de entregar hasta 17 horas de uso continuo. Su sistema de carga por cable de 90W alcanza el 72% en 30 minutos, mientras que la carga inalámbrica de 80W compite con los estándares más altos del mercado. El modelo suma un sistema de cámaras muy avanzado, con un teleobjetivo periscópico de 200Mp, una de las características más llamativas del segmento premium. El Xiaomi 15 Ultra Dual Sim de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento aparece a $3.489.516 en la tienda oficial Smarts Tienda Tecno.

En el ecosistema Apple, el iPhone 17 Pro Max se impone como el mejor en autonomía. La marca promete hasta 37 horas de reproducción de video, mientras que pruebas independientes demostraron que puede finalizar jornadas extensas con un 20% disponible. La carga rápida por 40W llega al 50% en 20 minutos, aunque el adaptador se compra por separado. El modelo de 256 GB se encuentra a $2.999.990 mediante vendedores no certificados dentro de la plataforma.

Opciones compactas, reparables y de presupuesto ajustado

El Samsung Galaxy S25 sorprende por su capacidad de optimización. A pesar de su tamaño compacto y su batería de 4000mAh, logra superar las 17 horas y media de uso en pruebas promedio. El chip Snapdragon 8 Elite y el ecosistema eficiente de Samsung explican este rendimiento. Su versión de 256 GB en color azul naval figura a $2.200.000 en tienda oficial.

El HMD Skyline se orienta a usuarios que valoran la reparabilidad y la compatibilidad con carga inalámbrica Qi2. Su batería garantiza dos días de autonomía para usos moderados, incluso con una pantalla pOLED de 144Hz. Su único punto débil se vincula al soporte de software, ya que solo recibe dos años de actualizaciones del sistema operativo. En Mercado Libre, el modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se ofrece a $1.345.499, aunque con plazos de entrega extendidos.

Por último, el CMF Phone 2 Pro se presenta como una alternativa económica con excelente rendimiento energético. Su batería de 5000mAh entrega hasta dos días de autonomía y complementa con un diseño llamativo, cámaras triples y software distintivo de Nothing. Tres años de actualizaciones del sistema operativo podrían resultar limitantes, pero sigue siendo una propuesta competitiva para presupuestos moderados. Su precio es de $799.999 mediante vendedores no certificados.