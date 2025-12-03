Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado

La diputada nacional y senadora electa por Río Negro puso la renuncia a su banca a disposición del presidente Javier Milei y acusó “violencia mediática” en su contra.

La diputada nacional y senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde , presentó su renuncia a la banca que debía asumir en la Cámara Alta y formalizó la decisión mediante una carta enviada al presidente Javier Milei, fechada el 3 de diciembre de 2025 en Buenos Aires. También lo hizo publico en sus redes sociales.

En la misiva, Villaverde afirmó que fue víctima de “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas” dirigidas a “destruir, desgastar y humillar”, y sostuvo que estos ataques no se vincularon a discusiones políticas, sino que respondieron a “una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”.

La dirigente explicó que su renuncia se basa en motivos personales y familiares. “Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”, señaló en el texto dirigido al Presidente.

Embed Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025

Remarcó que continuar en funciones “sería convalidar el daño y poner en riesgo” a su familia, asegurando que es algo que no está dispuesta a hacer.

Villaverde también vinculó su decisión al contexto político. Aseguró que sectores del “viejo régimen” buscaron usar su situación personal “como una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”.

“No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, afirmó.

Puso a disposición su banca y ratificó su apoyo al Gobierno

La diputada subrayó que su salida no implica un alejamiento del espacio político. Enfatizó que no renuncia a sus convicciones, a su compromiso con Río Negro ni al acompañamiento del proyecto de gobierno.

“Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”, expresó.

Finalmente, reafirmó que su decisión se toma “con la serenidad de quien sabe quién es” y con la convicción de que “ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”.