Retuvieron a más de 100 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Se dirigían a una ciudad fronteriza para realizar trabajos de cosecha. Los argentinos fueron retenidos cuando se encontraban a bordo de dos micros.

En las últimas horas, se conoció que son un grupo de argentinos fueron retenidos en Brasil cuando intentaron ingresar sin haber realizado los trámites migratorios.

Son alrededor de 125 personas que se dirigían a trabajar durante la cosecha . En un control por la policía en el municipio de Guaraciaba , en la triple frontera que da con Misiones, los acusaron de ingresar sin trámites migratorios para trabajar.

Medios locales revelaron que los argentinos pasaron por la localidad de Dionisio Cerqueira sin completar los trámites obligatorios para ingresar a territorio brasileño. Fue la Policía Federal de Brasil quien abordó a dos de los micros que provenían de Argentina con más de 125 pasajeros quienes, según confirmaron, se encontraban en esta situación irregular.

argentinos retenidos brasil

Fuentes policiales de esa nación confirmaron que los argentinos se dirigían a la ciudad de Ituporanga donde iban a trabajar en las cosechas de tabaco y cebolla, dos de las actividades que concentran mano de obra temporaria en esta época del año.

Cuál es la situación de los argentinos varados en Brasil

Tras conocerse su frágil situación legal, todos fueron trasladados hasta la delegación de la Policía Federal para los trámites de deportación y aplicación de multas.

Además, dejando constancia de la irregularidad, las autoridades del país vecino también aplicaron el impedimento para volver a ingresar a su país.

El operativo en el que fueron descubiertos se realizó en el marco de la búsqueda de delitos vinculados a la promoción de la migración ilegal en la Triple Frontera.

triple frontera.jpg

"No es que van a Brasil a vivir una vida color de rosa"

El caso, que ahora es investigado por posibles vínculos con redes de promoción de migración ilegal, expone una problemática que se repite cada año: cientos de trabajadores rurales de Misiones cruzan la frontera en busca de ingresos que les permitan sostener a sus familias.

Para el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), se trata de una realidad profunda y sostenida. "Para nosotros, como sindicato, esto siempre sucede. No es que van a Brasil a vivir una vida color de rosa: van porque en nuestra provincia y en nuestro país estamos viviendo situaciones de necesidad, de hambre", afirmó Ana Cubilla, secretaria general de la entidad al medio AgroMisiones. A su vez, señaló que la falta de trabajo, la caída de la intercosecha y la ausencia de asistencia social empujan a los tareferos a migrar.

cosecha trabajadores rurales

Ante esta compleja situación, Cubilla aseguró que el sindicato trabaja junto al Ministerio de Trabajo de Misiones para asistir a quienes quedan varados en otras provincias o en Brasil, pero que la problemática es estructural.

"Esto va a seguir sucediendo mientras no tengamos en nuestra provincia trabajo digno. El desarraigo es muy feo y la familia se rompe", expresó.

Aunque las cosechas temporarias suelen durar uno o dos meses, los trabajadores enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan tramitar permisos formales. "Los papeles son engorrosos. Por eso lo hacen en negro, pero pasa esto. Hay que prestarle más atención y trabajar en conjunto con Brasil para que salgan con condiciones claras", señaló la sindicalista.