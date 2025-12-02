Intento de femicidio en San Pablo: atropelló a su expareja y la arrastró más de un kilómetro

La joven de 31 años sufrió la amputación de ambas piernas y permanece en estado crítico. El sospechoso fue detenido y está acusado por intento de femicidio.

La mujer atropellada, de 31 años, está en grave estado tras sufrir la amputación de sus piernas.

Un atroz incidente se registró en la zona norte de San Pablo, en Brasil , donde una mujer fue atropellada y arrastrada por más de un kilómetro mientras permanecía atrapada debajo de un automóvil . Por el incidente fue detenido su expareja, a quien acusan de ser el responsable del incidente que dejó a la víctima de 31 años en grave estado , tras sufrir la amputación de sus piernas .

La víctima, identificada como Tainara Souza Santos , fue trasladada el sábado por la mañana, cuando ocurrió el hecho, al Hospital Municipal Vereador José Storopolli, donde continúa internada . La Policía Civil de aquella ciudad investiga el caso como intento de femicidio.

El episodio comenzó en una avenida paulista, donde Tainara fue embestida por un automóvil que, según registros obtenidos por la policía y medios locales, continuó circulando mientras la mujer permanecía debajo del vehículo.

Según testigos, el auto era manejado por su expareja, Douglas Alves da Silva, de 26 años, con quien Souza había mantenido una discusión momentos antes. También aseguraron que intentaron detener el avance del conductor, quien los ignoró y siguió su recorrido a gran velocidad.

Antes del incidente, Souza Santos había asistido a en un bar cercano junto a una amiga y a un joven. De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, Alves da Silva llegó al lugar y discutió con ellos.

La amiga de la víctima, Letícia Conceição, relató que el acusado se enfrentó al acompañante de Tainara y que luego aguardó afuera del establecimiento. “Llegó al baile y le dio un puñetazo al chico por celos", contó.

“Ella se fue, y Douglas ya estaba esperando afuera. Entonces ocurrió esta tragedia. Él pagará por ello, ella no se lo merecía”, completó Conceição.

Por su parte, en una entrevista con la prensa que citó Agencia Brasil, el delegado de la Policía Civil de São Paulo, Fernando Barbosa Bossa, dijo este lunes que la motivación del presunto agresor “fue simplemente no poder aceptar la ruptura, ese sentimiento de posesión, en total desprecio por el género y la feminidad”. “Un auténtico intento de femicidio”, definió.

El terrible momento en que la mujer es arrastrada

Tras la discusión en el bar, Alves da Silva se subió a un Volkswagen Golf negro y condujo hacia la salida del local. Luego, según la versión publicada por distintos medios de Brasil, aceleró en dirección a Tainara, que cayó al suelo y quedó atrapada debajo del vehículo.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran la trayectoria exacta del auto desde la Avenida Morvan Dias de Figueiredo hasta la Rua Manguari, donde el arrastre se prolongó hasta completar más de un kilómetro.

Un empleado del bar declaró a G1 que vio cómo el conductor embistió a la mujer y aseguró que el agresor, incluso, llegó a accionar el freno de mano para aumentar la fricción contra el cuerpo de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GloboNews/status/1995305376414073044&partner=&hide_thread=false Homem que atropelou e arrastou ex-namorada em SP é preso. Vítima teve as pernas amputadas.



Assista à #GloboNews: https://t.co/yAMjf4cw3V #EspecialdeDomingo pic.twitter.com/1dts4FkglP — GloboNews (@GloboNews) December 1, 2025

La mujer fue asistida por equipos de emergencia poco después del hallazgo y debido a las graves heridas que sufrió los médicos tuvieron que amputarle las piernas para intentar estabilizarla.

Según las mismas fuentes, la familia fue informada de que debía someterse a nuevas cirugías. Mientras tanto, permanecía en coma inducido.

La detención del acusado: negación y resistencia

Alves da Silva fue detenido un día después, el domingo por la noche, en un hotel de la zona este de San Pablo. Durante el procedimiento policial se resistió al arresto y arremetió contra uno de los agentes, por lo que recibió atención médica antes de ser trasladado a la Unidad Central de Flagrancia.

Sospechoso Brasil El acusado es un joven con quien la víctima había mantenido una relación que no era formal.

Cuando salió de la dependencia policial, con la cabeza cubierta, declaró haber estado arrepentido “desde el principio”, aunque negó conocer a la víctima.

Quién es Tainara Souza Santos, la mujer atropellada

Tainara Souza Santos es madre de dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 7, quienes viven junto a ella. Está separada del padre de los menores, con quien mantiene una buena relación.

“Es una luchadora. Trabaja de forma independiente, es muy querida por su familia y amigos. Es una persona alegre y con buenas amistades. El caso ha conmovido a toda la comunidad”, la describió el abogado de la familia, Wilson Zaska.

Dijo también que la mujer mantiene la economía familiar mediante trabajos independientes y comercio electrónico, un área donde había logrado consolidarse.

Brasil atropello Mujer La mujer que fue víctima de un intento de femicidio tiene dos hijos y trabja en forma independiente.

Además, es socia en dos pequeños emprendimientos: una tienda de ropa y un negocio de alimentación. Esa presencia en proyectos locales la había vuelto una figura conocida entre vecinos, clientes y personas que seguían su trabajo en redes sociales, donde compartía momentos personales, viajes y actividades con amigos.

Su entorno familiar cercano está compuesto por su madre, Lucía Aparecida de Souza, y su hermana menor, Tatiana Souza Santos.