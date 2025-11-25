Tailandia: una mujer despertó dentro de un ataúd y a minutos antes de ser cremada

El insólito episodio ocurrió en un templo budista, donde el personal detectó ruidos en el féretro y descubrió que la mujer aún estaba con vida.

El asombro se apoderó del templo Wat Rat Prakhong Tham , ubicado en Tailandia cuando, instantes antes de encender el horno crematorio , el personal escuchó golpes provenientes de un ataúd . Dentro estaba una mujer de 65 años que , pese a haber sido dada por muerta , aún presentaba movimientos y respiración .

El hallazgo paralizó a todos los presentes y el video del momento se viralizó rápidamente. En las imágenes se ve a la mujer acostada en un ataúd blanco , moviendo levemente los brazos y la cabeza , lo que generó sorpresa entre quienes se preparaban para la ceremonia, según The Associated Press. Fue hallada el domingo 23 de noviembre mientras su hermano y los responsables del lugar se preparaban para iniciar con el proceso de cremación.

La mujer había sido trasladada por su hermano desde la provincia de Phitsanulok , a más de 500 kilómetros de distancia, con la intención de cumplir su deseo de donar órganos en un hospital de Bangkok . Sin embargo, la falta de un certificado de defunción impidió que el hospital aceptara el cuerpo, por lo que el hermano recurrió al templo, conocido por ofrecer servicios de cremación gratuitos.

Hallaron a una mujer viva dentro de un ataúd

El gerente de asuntos generales y financieros del templo, Pairat Soodthoop, relató en diálogo con The Associated Press que el hallazgo ocurrió mientras gestionaban la obtención del certificado de defunción. La ausencia del documento oficial, que no había sido entregado por el hermano de la mujer, había llevado a un rechazo inicial por parte del centro.

En ese momento, el personal escuchó un leve golpe proveniente del ataúd. “Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron”, explicó Soodthoop. Añadió: “La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando”.

Como se observa en el video difundido en la página de Facebook del templo, la mujer, aún dentro del ataúd, realizó movimientos perceptibles, lo que llevó al personal a actuar de inmediato. La señora fue hallada en un estado deteriorado y con apenas fuerza para moverse dentro del féretro.

El personal del templo evaluó el estado de la mujer y la trasladó a un hospital cercano para recibir atención médica, según informó The Associated Press. El abad del templo, según relató el personal del centro religioso, se comprometió a cubrir los gastos médicos derivados de la situación.

En principio, la mujer había permanecido postrada en cama durante aproximadamente dos años debido al deterioro de su salud. Dos días antes del traslado, dejó de responder y aparentemente dejó de respirar, lo que llevó a su familia a asumir su fallecimiento sin confirmación médica. El hermano, convencido de que había muerto, la colocó en el ataúd y emprendió el viaje hacia Bangkok con la esperanza de cumplir el último deseo de su hermana: la donación de órganos.

El hospital de la capital rechazó la donación por la ausencia del certificado de defunción, lo que motivó al hermano a buscar el servicio de cremación gratuito en el templo de Nonthaburi. Allí, mientras el administrador del templo explicaba los pasos necesarios para obtener el documento, se produjo el inesperado golpe en el ataúd.

De acuerdo con información publicada por el medio local Thailand News, los médicos diagnosticaron a la paciente con hipoglucemia severa, es decir, un nivel críticamente bajo de azúcar en sangre, y confirmaron que no había sufrido insuficiencia cardíaca ni respiratoria. El compromiso del abad del templo de cubrir los gastos médicos fue ratificado tras el traslado de la mujer al hospital.