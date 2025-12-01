El dramático rescate de una nena de 12 años que quedó sepultada bajo la arena

La menor fue auxiliada por su papá y equipos de emergencia, tras el colapso de un pozo durante una salida familiar a la vera de un río.

La familia dio aviso a las autoridades y cuando llegaron los equipos de rescate montaron de manera inmediata un operativo.

Un dramático rescate de una nena de 12 años se registró cuando un banco de arena la sepultó a la vera de un río al norte de Austin, Texas, en Estados Unidos . La intervención del padre, en primera instancia, y de los equipos de emergencia, posteriormente, impidieron que el festejo familiar por el Día de Acción de Gracias tuviera un desenlace indeseado.

El hecho ocurrió el último sábado, en la Ribera Occidental de Panther Creek, donde la menor quedó completamente enterrada tras el colapso, mientras cavaba un pozo .

Según informó el Departamento de Bomberos de The Woodlands , la cavidad cedió de manera repentina y la arena cubrió por completo a la menor.

Ante esa desesperante situación, su padre actuó con calma y firmeza. “Corrió hacia ella y fue capaz de limpiar la arena de alrededor de su cabeza permitiéndole respirar”, indicó el comunicado oficial.

La familia dio rápidamente aviso a las autoridades y cuando llegaron los equipos de rescate montaron de manera inmediata un operativo de liberación bajo un terreno inestable.

“Los equipos trabajaron rápidamente para apuntalar el área y luego cuidadosamente limpiaron la arena para sacar al paciente”, mencionó el Departamento de Bomberos. El principal objetivo, en ese punto, era retirar la arena sin provocar un desplazamiento adicional que pudiera comprometer el espacio donde permanecía la menor.

La paciencia y la precisión, claves para el rescate

Una vez asegurado el perímetro, los rescatistas comenzaron a despejar la arena acumulada, bajo la cual se encontraba la nena, con la cabeza atrapada pero visible y el cuerpo sepultado.

Las tareas se centraron en liberar los sectores cercanos al pozo sin generar nuevas cargas sobre la superficie, ya que el derrumbe había dejado una estructura irregular y propensa a nuevos deslizamientos.

Arena texas 2 Personal de rescate se distribuyó alrededor del agujero y retiró retirando la arena que rodeaba a la nena.

Las fotografías difundidas por los Bomberos muestran a los socorristas distribuidos alrededor del agujero, algunos de ellos con palas, retirando la arena que rodeaba a la nena, que se mantuvo consciente durante todo el proceso.

Un operativo con resultado positivo: la nena no sufrió lesiones

Una vez liberada, la niña fue evaluada en el lugar por personal médico, que confirmó que podía permanecer con su familia y le dieron el alta luego de que sus padres “rechazaron el transporte al hospital”.

“¡Los primeros auxilios de cuatro agencias trabajaron juntos sin problemas para convertir una tragedia casi en una historia de Acción de Gracias que será contada durante décadas!”, expresaron los Bomberos en su comunicado oficial.

Arena texas 3 El hecho ocurrió el último sábado en la Ribera Occidental de Panther Creek, al norte de Austin, en Texas.

Un episodio similar, aunque con un final trágico, ocurrió en el mes de julio de este año en Italia, donde un adolescente murió en medio de las vacaciones familiares. El chico de 17 años cavaba un pozo en una playa de Montalto di Castro junto a sus hermanos menores al costado del mar, pero la arena cedió y quedó sepultado a un metro y medio de profundidad.

El joven había disfrutado de un día de sol y buceo en Marina di Alto, en la costa norte de la región de Lacio, pero todo se complicó cuando se metió al hoyo y las paredes cedieron, dejándolo atrapado y sin la posibilidad de ser asistido.