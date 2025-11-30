Dramático rescate: un hombre fue aplastado por un árbol

Un hombre de 57 años sufrió politraumatismos luego de que un árbol de gran porte cayera sobre él en el patio de su vivienda en Plottier.

Una situación de extrema urgencia movilizó los Bomberos Voluntarios de Plottier , luego de que un hombre quedara atrapado bajo un árbol de grandes dimensiones que había cedido en el patio de su vivienda. El hecho, que generó preocupación entre vecinos y rescatistas, derivó en un operativo complejo para poder asistir y liberar a la víctima, de 57 años.

El aviso ingresó este domingo cerca del mediodía, en el que se pedía socorro porque en a calle Percy Clarck al 1700, donde se reportaba que un árbol había caído directamente sobre una persona . Ante esto, enviaron de inmediato a dos móviles de Bomberos.

Al llegar al lugar, los voluntarios confirmaron la escena: el hombre permanecía debajo del tronco, con múltiples golpes y evidentes dificultades para moverse .

De acuerdo con lo informado por el cuartel, el vecino presentaba politraumatismos y se encontraba inmovilizado por el peso del árbol. La prioridad fue estabilizarlo, por lo que trabajaron en conjunto con efectivos policiales y personal del Hospital de Plottier, quienes administraron medicación y evaluaron su estado antes de iniciar las maniobras de liberación.

Cómo fue el operativo de rescate

El operativo fue delicado y requirió del uso de herramientas hidráulicas de elevación para levantar parcialmente el árbol y generar el espacio necesario. Luego, mediante motosierras, los rescatistas procedieron a fraccionar el tronco y despejar el sector, siempre con precauciones para evitar lesiones adicionales en el paciente.

Tras varios minutos de coordinación y trabajo técnico, lograron abrir un pasillo de salida para trasladarlo hacia la ambulancia, donde continuó siendo atendido por profesionales de la salud.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron la labor conjunta de todas las instituciones intervinientes y remarcaron que, sin esa coordinación, el rescate hubiera sido aún más complejo. Indicaron además que, por el momento, no hay novedades oficiales sobre la evolución del hombre, aunque se aguarda información médica en las próximas horas.

Cómo sigue la intensidad y el pronóstico

El domingo en el Alto Valle volvió a mostrar un escenario inquieto, con tormentas que van y vienen y un mapa meteorológico que cambia casi minuto a minuto. En zonas como Senillosa y Arroyito continuaba la lluvia pasada el mediodía, en Neuquén capital, Centenario y San Patricio del Chañar las tormentas habían cedido temporalmente, dejando paso a intervalos de nubes bajas y claros.

El meteorólogo de la Autoridad Intrejurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frasetto, compartió un mapa en las redes sociales sobre el avance y retroceso de las tormentas, en toda la zona del Alto Valle, con grados de intensidad de acuerdo a los colores. Aparentemente, la tormenta se mueve rápido, y por franjas específicas. En algunos sectores llueve y vuelve a salir del sol como si la tormenta girada por kilómetros.

En otros sectores, el fenómeno se sintió con más fuerza: cayó una gran granizada cerca de Chelforó, que cubrió los campos de blanco en pocos minutos, y un aguacero violento en Villa Regina complicó por momentos la visibilidad, según pudo saber LM Neuquén.

El mapa de las tormentas en el Alto Valle. (Foto: Fernando Frassetto)

Vale recordar que hay una alerta amarilla vigente en distintas zonas de la provincia de Neuquén, desde Rincón de los Sauces hacia el Sur, y también hasta Picún Leufú, pasando por el centro de la provincia y la zona de la Confluencia. El clima es inestable.