Pasaba la tarde en los acantilados de Mari Menuco y se le incendió la camioneta

Una Ford EcoSport se prendió fuego por completo por causas que se investigan. Debieron intervenir los Bomberos Voluntarios de Centenario.

La tranquilidad de un sábado en el lago Mari Menuco terminó abruptamente cuando, cerca de las 23.10, una camioneta Ford Ecosport se incendió por completo en la zona de los acantilados, un sector de difícil acceso donde muchos vecinos suelen pasar el día o incluso pernoctar.

Bomberos voluntarios de Centenario recibieron la alerta y, pese a las complicaciones del terreno -picadas estrechas, caminos en mal estado y una señal telefónica casi nula -lograron arribar tras varios minutos. En el lugar también trabajaba personal de la Comisaría Nº49 de Vista Alegre .

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y destruyó la camioneta en su totalidad. Las causas del inicio del incendio aún no fueron determinadas, aunque se destacó que, pese a la intensidad de las llamas, no se propagaron a pastizales, algo que evitó un incidente mayor en una zona altamente sensible.

Camioneta incendiada Mari Menuco La camioneta incendiada en el lago Mari Menuco.

Para quienes frecuentan ese sector del lago, hay varios aspectos a tener en cuenta. Muchos caminos sólo permiten la circulación de vehículos 4×4 y la asistencia en caso de emergencia puede demorarse, lo que vuelve indispensable extremar precauciones al adentrarse en zonas alejadas y con escasa comunicación.

En el sector además hay peligro de derrumbe, algo que ya ha sucedido con camionetas que se acercan demasiado a los barrancos. Durante los fines de semana se puede ver que hay al menos 100 vehículos estacionados en lo alto de las bardas. Además, el ingreso y egreso por las picadas es peligroso debido a la cantidad de vehículos que van hacia la zona.

Derrumbes en Mari Menuco: precaución

Al inicio de la semana pasada, una camioneta que se encontraba estacionado en una zona de barrancas en el lago Mari Menuco cayó por un risco y terminó golpeando a una persona que descansaba a orillas del agua. Aunque la víctima solo sufrió golpes, el hecho encendió las alarmas entre vecinos y visitantes habituales del lugar.

Este jueves, una nueva señal de preocupación volvió a aparecer en el mismo sector. Un vecino advirtió una enorme nube de tierra en suspensión, producto de otro derrumbe registrado en la zona conocida como El Álamo Solitario, a pocos metros del sitio donde ocurrió el incidente del lunes. Tras el desmoronamiento, se observaron restos de polvo aún flotando en el aire y, sobre la barranca, varios autos estacionados peligrosamente cerca del borde.

Lago Mari Menuco riscos (1)

La situación generó un llamado urgente a quienes frecuentan el lago para pasar el día: alejarse de las orillas de las barrancas y evitar estacionar en zonas inestables. “En distintos puntos de Mari Menuco se están produciendo derrumbes”, advirtieron vecinos que recorren habitualmente el área y que aseguran que las laderas se encuentran particularmente frágiles en este momento.

Lago Mari Menuco: los accidentes por el regreso a casa

Un violento choque en cadena ocurrió el domingo pasado y dejó al menos dos personas heridas de gravedad y otras dos con lesiones leves en la Ruta 51, en un sector de alta circulación hacia la zona del lago Mari Menuco. El accidente, que involucró a cuatro vehículos, provocó largas demoras y una intensa labor de los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió pasadas las 21, en cercanías del Tenis Club Mari Menuco, en un tramo donde la calzada es angosta y sin iluminación. Allí impactaron una Chevrolet Onix, un Volkswagen Vento, un Fiat Uno y una Toyota Hilux. La escasa señal en la zona dificultó las comunicaciones con los servicios de emergencia, lo que demoró los primeros auxilios.

RUTA 51- ACCIDENTE-6

Según informaron las autoridades, los primeros en llegar fueron efectivos de Gendarmería, seguidos por personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre, bomberos voluntarios de Centenario y bomberos de la Policía. También se sumaron dos ambulancias del SIEN provenientes de San Patricio del Chañar para asistir a los cuatro heridos.

De acuerdo con los reportes iniciales, dos jóvenes presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados en código rojo al Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario mediante un operativo sanitario coordinado por la Ruta 7. Los otros dos heridos fueron derivados hacia el hospital de San Patricio del Chañar para su atención.